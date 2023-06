Legado: Mães e filhas na mesma profissão

A escolha de uma profissão geralmente é cercada de dúvidas e incertezas, mas elas se desfazem quando recebem o apoio da pessoa certa. Para advogada Alldrym Medeiros Mazzuco o incentivo e exemplo veio através da mãe, Regina, que já fazia carreira no judiciário: “Antes de escolher o Direito, cheguei a investir em outras áreas. Após muita conversa com ela e com meu pai, ingressei no curso e foi sem dúvida a melhor escolha que poderia ter feito”, destaca a jovem advogada.

Para Regina, que fez a faculdade quando as filhas estavam em idade escolar, as lembranças são muitas: “Lembro que estudava pela manhã, então tinha a companhia da Alldrym e da Ashley, que ficavam na escola. Nos outros períodos, como tantas outras mulheres, me desdobrava para dar atenção às duas e consolidar estudos e posteriormente a profissão”.

Um fato interessante relembrado por Regina era o apoio da filha nas vésperas das provas: “Era a Alldrym quem me fazia as perguntas das matérias. Ela acabou tendo contato e sabendo o real conceito de Direito bem cedo, muito antes de começar a estudá-lo”.

Com dois escritórios, em Laguna e Tubarão, mãe e filha dividem a demanda e trocam pareceres sobre os casos: “No trabalho sou muito profissional e formal e procuro sempre chamar minha mãe por doutora Regina. Mas as vezes escorrega e acabo soltando um mãe. Os clientes ficam surpresos por nossa proximidade”.

O orgulho da matriarca em ter uma de suas filhas seguindo o seu legado é grande: “Fico imensamente feliz por ela optar trilhar o mesmo caminho. Torço para que seja muito melhor que nós no futuro e tenha uma carreira incrível”.

Quando questionadas se o trabalho ultrapassa as paredes do escritório e chega no ambiente de casa, elas revelam: “Não conseguimos evitar. A não ser que a programação seja por exemplo uma trilha ou caminhada. Aí o assunto acaba focado no lugar em que estamos”.

Com a chegada de Lucca, o novo membro da família, o domingo promete ser ainda mais especial: “Costumo dizer que ser avó é como se o coração dobrasse de tamanho. Revivo todos os momentos de quando minhas filhas eram pequenas. Isso é indescritível. Ao meu ver,

o dia das mães é todos os dias, mas neste muito especialmente somos lembradas por tudo que realizamos nos outros 364 e acabam passando desapercebido”, declara Regina.

Entre as lembranças da infância, a médica Jennifer de Carvalho Silvestre Balsini recorda com carinho do tempo em que a mãe, também médica, Sildja Silvestre, passava visita aos fins de semana no hospital e levava ela e o irmão, Bryan, para verem os bebês no berçário. O contato direto com a profissão sem dúvida foi um dos fatores determinantes para escolha da Medicina.

Aos 32 anos, Jennifer tem a oportunidade de trabalhar na companhia da mãe, um momento ímpar em sua carreira: “Está sendo encantador. Além de ser uma grande companheira no que tange o pessoal, é gratificante poder compartilhar conhecimento e experiência na área profissional”.

Para Sildja, que hoje concilia a agenda com os momentos de lazer com a neta Lívia, mais novo xodó da família, o orgulho é tamanho em poder acompanhar a nova geração dando continuidade ao seu legado: “Tenho a grata satisfação de ver meus dois filhos exercendo a Medicina, profissão que também escolhi há tantos anos. Eu e meu marido nunca interferimos nas decisões de suas carreiras. Aos 10 anos, a Jennifer já dizia que queria ser médica. O Brian ainda se mostrava indeciso, ora queria ser médico, ora queria ser engenheiro igual ao pai. A escolha dele veio após uma aula de Biologia, quando a professora abriu um hamster. Recordo até hoje do dia em que chegou em casa me dizendo que sabia o que faria: seria cirurgião. Hoje o Brian atua na área em Blumenau e a Jennifer escolheu a mesma especialidade que a minha, a ginecologia, pelo fato de gostar de atender o público feminino e com isso poder ajudá-las a melhorar a qualidade de vida no seu dia a dia. Tê-la como colega de profissão e ser sua vizinha de consultório em nossa clínica é muito prazeroso. Como mãe me sinto muito feliz e orgulhosa de vê-los dando sempre o seu melhor em prol dos pacientes”.