Lembrando Anita Garibaldi

Na terra onde a heroína Anita Garibaldi nasceu, a sexta-feira (4) foi dia de prestar admiração e lembrar suas façanhas e coragem. A prefeitura de Laguna, através da Fundação Lagunense de Cultura, promoveu encontro de autoridades, escolas e populares para prestar homenagens póstumas a Anita.

O prefeito Mauro Candemil lembrou da força da mulher guerreira. De acordo com ele, próximo evento acontecerá dia 30, data de nascimento de Anita, onde o Governo Municipal pretende tornar a data um atrativo para incrementar o turismo histórico.

A pequena Yasmin Nascimento, 5 anos, do Centro de Educação Infantil Padre Augustinho, estava radiante. Vestida de Anitinha, fez performace com os colegas. Com os braços erguidos imitou o gesto mais popular da heroína imortalizado na estátua de bronze na praça da República.

As crianças cantaram “Laguna, meu amor”, do compositor Adilson Adriano.

A Escola Municipal Nininha Guedes ao som do violão prestou homenagens a bela natureza de Laguna lembrando que devemos cuidar do nosso meio ambiente.

A Banda Carlos Gomes tradicionalmente tocou o Hino de Laguna levantando aplausos do público.

Daiane Conde e Felipe Stein, trajados como o casal revolucionário, foi uma das atrações, onde convidados e plateia aproveitaram para fotos e levar para casa um registro de Anita.

“Não dá para esquecer Anita. A cidade deve muito a ela. Nossa história é conhecida por todo o mundo graças a sua coragem”, disse a professora Ana Moraes.

Participaram da solenidade, além do prefeito Mauro Candemil, o vice-prefeito Júlio César Wilemann; presidente da Fundação Lagunense de Cultura, Márcio José Rodriguês Filho; secretário do Turismo, Antônio Carlos Quirino; secretária de Educação, Karmensita Almeida e representando o poder legislativo, vereador Romenig Rodrigues.

Árvore

A praça Vidal Ramos, ganhou uma nova árvore, com as crianças da Escola Municipal Iracy Virginia Rodrigues, do bairro Barranceira, plantando uma muda que recebeu o nome árvore de Anita, ao lado da antiga planta.

Com participação de autoridades, a secretária da Escola, Steffy Gonçalves; Marluce Oliveira, da Secretaria da Pesca e Agricultura, Liliane, representando o escritório do Iphan de Laguna.

Corrida rústica

No sábado (5), em comemoração aos 341 anos de Laguna, aconteceu uma corrida rústica no centro histórico, com quatro quilômetros para a idade escolar e sete para adultos.

Marco Aurélio, o Bocão, condutor da tocha olímpica que passou por Laguna em 2016, esteve no evento. Ele apresentou a tocha, a mesma que conduziu pela ruas da cidade. As fotos da época, com a população que solicitou um registro também foram expostas.