Aos 39 anos, o Provedor da Irmandade do Santíssimo Sacramento Santo Antônio dos Anjos, Leonardo João Demétrio Júnior tem sua vida ligada a religião desde a adolescência. De família católica, o pai, “seo” Leonardo João, foi um dos fundadores da Paróquia de Magalhães: “Desde cedo convivo com este clima de religiosidade, sendo que aos 13 anos iniciei minhas atividades na igreja, coordenando o Grupo Raízes, do Magalhães. A partir dele foi fundado um ministério de música e desde então não parei mais. Em 1999, comecei a fazer parte das coordenações de liturgia e canto da Paróquia Santo Antônio e ingressei também na Irmandade”, recorda.

Formado em técnico em Administração, o focalizado concilia a vida religiosa com seu trabalho no comércio: “Meu primeiro emprego foi como balconista, na loja do meu saudoso irmão, Zacarias Demétrio. Trabalhei 10 anos em uma rede de supermercados e outros 10 anos entre as lojas Koerich e Salfer, na função de analista de crédito. Atualmente divido meu dia entre a loja João Demétrio, no ramo de tintas e a administração do Restaurante Peralta”.

Provedor da Irmandade há quase um ano, ele avalia as ações realizadas até o momento: “Iniciamos os trabalhos da nova gestão propondo uma mudança em nosso estatuto, fazendo com que o mesmo se adaptasse as atuais realidades da igreja, cobrando de todos os irmãos o compromisso nos deveres para com a Irmandade. Com as alterações no estatuto, foi permitido com que mudássemos a estrutura organizacional, subdividindo a Irmandade em 10 grupos, com autonomia para que os lideres possam repassar todas as decisões da mesa administrativa em curto prazo para os quase 200 irmãos, além do envolvimento das esposas em todas as atividades”, explica.

Quando questionado sobre a importância da Irmandade em sua vida, Leonardo avalia: “Considero um dos mais importantes pilares na conservação da tradição e dos eventos de nossa igreja. É uma das mais antigas de nossa região, além de irmanar pessoas que prestam culto ao Santíssimo Sacramento e a devoção ao nosso padroeiro Santo Antônio dos Anjos e a grande responsabilidade em zelar pelo nosso patrimônio religioso e físico, como a nossa Igreja Matriz e o cemitério em anexo”, finaliza.