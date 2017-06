Natural de Porto Alegre, mas com raízes na região da Barra, Leonora Camilo da Silva trocou a enfermagem pelo universo da culinária. Casada com Henrique, mãe de Humberto de três anos, a focalizada que chegou a exercer a função na área da saúde por cinco anos e meio decidiu investir em um trabalho que lhe oportunizasse conciliar a responsabilidade materna: “Meu marido é embarcado, logo passa muito tempo fora e tenho uma função ainda maior quando ele está viajando. Como no hospital não havia muita flexibilidade de horários e dias, optei por um serviço que me exigisse o horário comercial”.

Na gerência de uma tapiocaria e café no centro da cidade, Leonora se mostra cada vez mais entusiasta com o tema: “Amo gastronomia, o contato com os clientes, o dinamismo da parte administrativa. Estou gostando muito da experiência”, avalia.

Sobre as diferenças entre uma atividade e outra, aponta: “No centro cirúrgico ficava limitada e restringia o meu aprendizado em outras áreas. Hoje, tenho uma diversidade de tarefas e uma rotina muito mais dinâmica”.

Sobre o maior desafio na sua rotina, ela indica: “A satisfação do cliente. Cada um tem sua preferência e saber lidar com isso, principalmente quando se trata de comida é algo que requer cuidado, dedicação e muito amor pelo que se faz”.

Nas horas de folga, é a família que ela procura dedicar todo seu tempo: “Adoro passear com meu filho e meu marido, andar de bicicleta ou reunir a família e os amigos”, finaliza.