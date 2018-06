Antes de começar a falar sobre como lidar com incertezas, vamos definí-la.

O conceito de incerteza incorpora uma ou mais variáveis que não podem ser “medidas”, de forma que o tomador de decisões não tem como saber sobre o “tamanho” do impacto de sua(s) escolha(s).

Será que podemos viver sem incertezas? Eu acredito que não, pelas coisas simples como não ser possível precisar o dia do nascimento, até que ele efetivamente ocorra, e muito menos o dia de nossa partida. A incerteza do clima, do que o outro pensa e sente, e por aí seguimos pensando em mais uma enxurrada de dúvidas.

Ter consciência de que as incertezas existem é o primeiro passo para aceitar que a única certeza que temos é o presente. A única certeza que tenho é que nesse momento enquanto eu digito o texto, meus filhos dormem, o esposo assisti TV, etc… Assim como a única certeza que você tem é que, neste momento, você está parado lendo esse texto. O que acontecerá depois disso, temos a intenção de realizar – porque planejamos, mas não temos certeza da sua execução.

Quer melhor exemplo de incerteza do que o quê vivemos na semana que passou? O Brasil parou, ninguém sabia o que de fato iria acontecer, mas a incerteza nos fez reagir diante do caos. Então, a incerteza não é tão vilã como a pintamos, ela nos ajuda em alguns momentos a planejar maneiras diferentes, nos distende no sentido de pensarmos em novas estratégias e ações.

Então, podemos dizer que a incerteza nos torna corajosos? No meu ponto de vista sim! E é claro que precisamos entender que coragem tem origem nas palavras Cor – vem de coração, e Agem – vem de agir, ação.

O significado mais próximo da palavra coragem é agir com o coração. E como ser corajoso – agir com o coração, principalmente no mundo dos negócios, preste atenção nas dicas:

– Tempo: a incerteza é atemporal. É preciso coragem para agir na hora certa, ter pressa é fundamental, principalmente quando voce souber ajustar a velocidade das suas decisões;

– Atenção: preste atenção ao que acontece ao seu redor, tendências, tecnologias e comportamentos podem ser fundamentais para direcionar nossos comportamentos.

– Autogestão: reserve um tempo para presetar atenção em você mesmo, o que você quer, com quem desejar estar, suas crenças e valores, confie em si e em suas percepções;

– Permita-se falhar: quem toma decisões tem chance de errar e, quem não toma, provável já tenha errado também. A incerteza gera dúvida, que gera medo e pode deixá-lo paralisado pelo medo de falhar. Independe do seu resultado, aprendizados irão acontecer.

A incerteza apesar de causar medo e sofrimento para alguns, na maioria gera movimento positivo para negócios e pessoas. A inovação é com certeza filha da incerteza. Se nós não apresentarmos pontos de interrogação, para que gerar mudanças?

É fato que não existe vida sem incerteza, portanto, aceitá-la (sem sofrimento) é, no mínimo, inteligente de nossa parte. Essa nova forma de pensar a incerteza vai lhe trazer além de autoconfiança, a capacidade de prosperar com ela.

Por Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Diretora da Perfil Dois Coaching e Assessoria.