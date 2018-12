Lions homenageou heróis do salvamento de filhote de baleia

Ainda repercutindo, o salvamento de filhote de uma baleia no Farol de Santa Marta, motivando inclusive, no último dia 26, homenagem do Lions Clube de Laguna, Natureza Viva, “aos dois heróis”, João Alberto Schmidt (João Baiuka) e Fhilippe Peixoto (Mareco), foto ao alto, durante um jantar no MIX CHOPERIA. Na mesma noite, Nila (de Souza Oliveira) e José Fernando dos Santos, foto abaixo, foram empossados como novos sócios do clube, apadrinhados pelo leão Mauricio Alves Junior.

Os homenageados Baiuka e Mareco, foram saudados pelo leão Leamir Antunes da Rocha,aliás, autor da proposta da homenagem e que receberam um diploma de honra ao mérito e um PIN pelo ato heroico.

Baiuka usou da palavra, agradecendo a iniciativa do clube, principalmente por ter sido a única entidade a prestar tal honraria em nossa cidade. Ressaltou ter recebido homenagem da Câmara de Vereadores de Jaguaruna e no Rio de Janeiro.