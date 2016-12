Oi, tudo bom? Esta publicação será um pouco diferente. Confesso que estou até com um friozinho na barriga.

Tive uma temporada de 15 semanas escrevendo, neste Jornal local de grande circulação em nossa cidade. Foi um desafio e uma experiência que gostei muito de vivenciar. Cada texto que escrevia sentia como se estivesse conversando pessoalmente com você leitor e leitora. Isso me fez muito bem, pois conversar sobre jardinagem e paisagismo é algo que me atrai e satisfaz.

Chegamos à última edição. Espero ter estimulado em você a vontade de plantar, de ter mais natureza ao seu redor. Espero que você tenha dado mais valor às plantas e percebido o poder que elas têm de melhorar nosso astral. Planta é vida! A natureza é a maior jóia que temos e muitos não dão valor. Quando será valorizada? Será que quando começar a faltar oxigênio e o ser humano ver que o dinheiro não consegue comprar tudo?

Bom, para fecharmos gostaria de falar sobre uma planta específica, uma jóia, o Spathiphyllum wallisi, mais conhecido como o Lírio da Paz. Essa planta, simboliza a paz. Paz, uma necessidade mundial!

Também chamado de Bandeira Branca, as espécies de plantas do gênero Spathiphyllum são nativas da região equatorial da América do Sul e atingem um porte máximo de meio metro de estatura. São muito utilizadas para a decoração por possuírem uma inflorescência durável, além de não terem nenhum problema com o clima brasileiro, o que as torna de fácil cultivo. Como é de se notar pelo seu nome popular, a aparência de uma bandeira branca que as numerosas inflorescências dessa planta possuem, faz com que ela seja muito relacionada com a paz, o que aumenta ainda mais a quantidade de pessoas interessadas em seu cultivo.

Curiosamente apenas a parte em forma de espiga de sua inflorescência é realmente uma flor; a parte branca que várias pessoas consideram como flor na verdade é uma bráctea. Esta é uma planta acostumada a clima tropical, necessita ser plantada em local quente e úmido, com bastante incidência de luz. No entanto o sol direto queima suas folhas. Graças a isso devemos utilizá-la em jardins protegidos por árvores maiores ou em vasos no interior da casa. Nunca deixe o solo dessa planta secar. Durante épocas mais secas do ano e principalmente durante seu crescimento, regue um pouco todos os dias. Durante as épocas úmidas e com a planta já adulta pode ser que leve mais de um dia para o solo começar a ficar seco, ai então cerca de três a quatro regas semanais serão suficientes. Semestralmente pode-se fazer um reforço nos nutrientes da planta, adicionando um pouco mais de adubo orgânico e NPK de valores equilibrados ao solo, aproveitando também para fazer uma poda de limpeza removendo folhas mortas e secas.

É com o Lírio da Paz que encerro minha coluna. Espero que tenham gostado. Tudo que escrevi foi sincero e baseado em pesquisas em livros, na internet e também em experiências pessoais. Agradeço os elogios recebidos, foram estímulos e satisfação. Obrigada ao JL pela confiança em meu trabalho.

Fiquem à vontade para me procurar, será um prazer lhe atender. Podem mandar mensagens pelo e-mail ilapinheiro@yahoo.com.br ou me procurar na Jóia Garden, empresa onde atuo.

Desejo a você um 2017, de muita paz espiritual e mental, saúde, alegrias e realizações.

Que venha 2017! Novo ano, novas esperanças! Plante. Ame. Cuide!