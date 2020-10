Longevidade – Ranking mostra Laguna em 133º lugar

Live – União do Samba

O brilho do Carnaval e o ritmo das baterias invocadas das escolas de samba de nossa cidade serão destaque neste fim de semana.

Com transmissão on-line marcada para amanhã, 24, a partir das 20h, a live “União do Samba”, reunirá Os Democratas, Xavante, Mocidade Independente e Brinca Quem Pode.

Organizada pela Liesla (Liga Independente das Escolas de Samba de Laguna), o show virtual promete samba de qualidade: “Diante da incerteza dos próximos meses, e o comprometimento da realização do Carnaval, essa é uma forma de oferecermos um pouco de nossa tradição e cultura através do universo virtual”, destaca Claudia Lopes da Silva, Presidente dos Democratas.

Serviço

Live União do Samba

Amanhã, 24

20h

YouTube Canal Liesla Oficial

Morre Volney Collaço de Oliveira

Faleceu na quarta-feira, 21, em nossa capital, onde residia, o advogado, ex deputado (PTB/PSP/UDN) e como tal ex-presidente da Alesc e tendo chegado a Procuradoria da República, o lagunense Volney Collaço de Oliveira, 97 anos, filho de Maria Elisa e de João de Oliveira. Era casado com dona Elizabeth (Calliari) com quem teve duas filhas. Um pouco mais da sua história no Gente de Nossa Terra.

Impecheament ou não: Decisão sai hoje

Hoje, 23, será uma data histórica para Santa Catarina, com a realização de sessão de julgamento que irá deliberar sobre o voto do relator no processo de Impeachment que envolve o aumento dado aos procuradores do Estado. Parlamentares e desembargadores decidirão pela continuidade ou não do processo que pode afastar o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Cristina Reinehr pelo período de 180 dias. A TVAL e a Rádio AL transmitirão a cerimônia ao vivo.Todas as mídias sociais do Parlamento também estarão transmitindo a cobertura nos canais da Alesc.