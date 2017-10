Diz o ditado que atrás de todo grande homem, existe uma grande mulher. A Profissional em Destaque desta edição, Lubia Ramdia Rabah, é prova viva de que não é bem dessa forma que se vive atualmente, já que é em sociedade com o marido, Marcelo, que administra a loja de eletrônicos e assistência técnica do casal.

Natural de Porto Alegre, a filha de dona Maria Rosana dos Santos e e Jorge Rabah começou sua trajetória no comércio: “Larguei os estudos aos 15 anos e comecei a trabalhar como balconista. Tempos depois, assumi como gerente em uma loja de roupas e calçados. Hoje vejo que não escolhí a minha profissão, foi o destino quem se encarregou, e confesso que não haveria área melhor para estar”.

Mãe de três filhos, ela concilia a administração da loja com as responsabilidades do lar: “Minha rotina é puxada. Acordo cedo, arrumo a casa e vou para a loja. Retorno ao meio dia, cuido do almoço das crianças, preparo minha filha para escola e retorno para o serviço. No final da tarde, chego em casa e começo mais uma jornada entre o jantar, tarefas escolares e demais cuidados. No final da noite, procuro me atualizar com tudo que há de novidade no mercado para estar com a loja sempre em dia”.

Quando questionada sobre as características que não podem faltar em quem trabalha com vendas, Lubia avalia: “Muita dedicação, amor, profissionalismo e alegria. É através do meu serviço e do meu marido que vem o sustento de nossa família e procuro sempre ter isso em mente, principalmente quando recebo um cliente mais nervoso ou mal humorado”.

Se o assunto é o que mais lhe realiza em sua atividade, elenca algumas situações que vivencia: “A energia e empolgação das pessoas quando recebemos novidades e a satisfação em ver o celular funcionando novamente”, e ainda completa com aquele que considera seu maior desafio: “Prefiro perder a venda, a iludir o cliente. Meu compromisso é com a verdade. É assim que construímos nossa credibilidade entre os lagunenses”.

Nos momentos de folga, é à família que ela procura se dedicar: “Meus três filhos têm autismo e dedico todo meu tempo livre ao bem estar eles. Me esforço ao máximo para vê-los felizes. Como a doença dificulta a possibilidade de terem uma vida social normal, cabe a mim e ao Marcelo oferecermos o que é possível no que diz respeito a diversão e cuidados com a saúde”.

Sobre Laguna, a gaúcha que já se considera lagunense de coração, dá seu ponto de vista: “Amo essa cidade. É a mais linda e abençoada que poderia escolher para viver. Acredito que para o seu progresso, seja necessário um incremento maior em nosso comércio, que ainda deixa muito a desejar e novas formas de entretenimento, como parques e um shopping”.