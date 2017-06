Já diz o ditado que o bom filho a casa torna. E com a lagunense Luciana Fernandes Pereira não foi diferente. Aos 42 anos, filha de dona Maria Bernadete e do saudoso “seo” Edgar Pereira, após anos vividos entre a capital, Florianópolis e o Rio Grande do Sul, em 2016, buscando mais qualidade de vida, optou por fazer da terra de Anita sua morada.

Formada em Administração com especialização em Finanças pela Universidade Federal de Santa Catarina, atualmente responde como secretaria da pasta da Fazenda, Administração e Serviços Públicos de nossa cidade. Sua primeira experiência profissional foi também no setor público: “Comecei como estagiária na secretaria da saúde, em Florianópolis, no ano de 1992. Depois trabalhei em uma escola de Inglês, Headway, como atendente e em 93 passei para as instituições financeiras. Ingressei no Cesec – Banco do Brasil como estagiária e depois fui contratada como atendente pelo então Banco Econômico, que devido às aquisições do mercado financeiro, virou Banco Excel, Bilbao Vizcaya e Bradesco, este último, já como gerente administrativo. Em 2010, assumi o administrativo financeiro do SESC em Tubarão, onde fiquei até 2012”, recorda.

Na busca por tranquilidade, Luciana, acompanhada do filho José Eduardo, optou por regressar para terra natal, e hoje se diz satisfeita com a escolha feita: “Jamais abandonei os laços que aqui criei. Cultivo amizades do tempo do primário, no Jerônimo Coelho. E não há lugar melhor para estar, que não seja junto àqueles que mais queremos bem”, avalia.

O entrosamento com a família e realizada com a vida que leva, lhe inspiram gratidão: Agradeço muito a minha mãe, pois sem sua ajuda, sem seu amor e empenho de avó nada seria possível. E aos meus irmãos, Maurício e Rodrigo, que também não medem esforços”.

Além da dupla jornada, a focalizada vive agora no mês de junho, a responsabilidade de festeira de Santo Antônio, convite que recebeu e aceitou com muita felicidade: “Aprendi a amar e acreditar em Santo Antonio com meus pais. Fui abordada se aceitaria ser festeira, mas confesso que não criei muita expectativa, apesar de ser um sonho meu desde pequena e como não morava aqui, achava que jamais o realizaria. Mas, como diz seu responso, se milagres desejais, recorrei a Ele. Ser festeira é uma honra. Tenho certeza que de onde estiver, meu amado pai está muito orgulhoso”, finaliza.