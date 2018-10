Auxiliar o síndico, administrar as necessidades de cada prédio e de forma eficiente buscar alternativas para inevitáveis contratempos. Assim podemos resumir um pouco do que é o dia a dia do lagunense Ludgero Remor, que concilia a administração de condomínios com a corretagem de imóveis.

Filho de dona Mariza e do saudoso “seo” Rogério Luiz Remor, ele aponta as características que considera essenciais para quem atua na área: “Ética, responsabilidade, comprometimento, atendimento, pontualidade e honestidade”. A empatia com a atividade, Ludgero confessa que surgiu com o decorrer dos anos: “A experiência como Administrador e Corretor de Imóveis me apresentou ao segmento, que despertou ainda mais meu interesse pela proximidade com as pessoas e oportunidade de auxiliá-las na resolução de seus problemas”, revela. E ainda acrescenta: “Sinto que possuo muitas das habilidades necessárias para o ramo, além claro, da facilidade e prazer em lidar com o público, o que muito me entusiasma”.

Quando questionado sobre os maiores desafios já enfrentados até o momento, aponta: “Estamos há dois anos no mercado e durante nossa trajetória até o momento estamos consolidando a marca i9 no mercado lagunense”, avalia o focalizado que atende diariamente inúmeros clientes e fornecedores.

E como a vida não é só trabalho, nos momentos de lazer é na presença dos familiares e dos amigos que ele procura estar: “Procuro me dedicar a minha família, aos mais chegados e participar das atividades desenvolvidas pelo Rotary de nossa cidade, clube do qual faço parte”.

Para o futuro, o foco principal é ver a empresa crescer ainda mais: “Desenvolver a i9 Administradora de acordo com as necessidades dos clientes e continuar oferecendo a todos um serviço de qualidade e confiança”, finaliza.