Luís Claudio Joaquim Abreu

Aos 18 anos, Luís Claudio Joaquim de Abreu é um dos destaques da nova safra do rádio de nossa cidade. Dono de um futuro promissor, o lagunense é apaixonado por História e um verdadeiro entusiasta por tudo que diz respeito a Laguna. Filho de dona Marilane Joaquim e de “seo” Berivaldo Abreu, o lagunense que cursa o terceiro ano do Ensino Médio, concilia os estudos com a função de operador de áudio, comunicador e repórter na Rádio Difusora: “Tudo começou em 2015. Na época, fui até a rádio dar uma entrevista sobre o meu blog, no qual resgato a história da cidade. O André Luiz, que me entrevistou, comentou comigo que a rádio tinha oportunidade de estágio. Em fevereiro do ano passado encarei a empreitada e fui aos poucos aprendendo como tudo funcionava”, explica.

Atualmente, ele divide o microfone com Elvis Palma, com quem apresenta o Resumo do Dia, além de participar de outros programas: “Estou no ar de segunda a sábado com o A Tarde é Nossa, e de segunda a sexta com o Balaio de Gato. Tenho um contato direto com o Jornalismo durante o programa Resumo do Dia e os boletins Notícias da Hora. É uma rotina intensa, mas apaixonante”.

Sobre seu blog, “As Mil e Uma Histórias de Laguna”, ele garante que há muitas novidades por vir ainda este ano: “O espaço virtual surgiu para cumprir uma lacuna até então existente na história da cidade e lá tenho a oportunidade de escrever, a meu modo e meu jeito, histórias lagunenses, das mais variadas, novas ou antigas, de grande ou pequena expressão. O blog chegou a marca de 500 visitas por mês. É um número expressivo, visto que comecei de forma despretensiosa e que a cada dia desperta ainda mais minha vontade de levantar novas histórias, contá-las e recontá-las usando do meu dom da escrita”.

Para o futuro, ele faz planos: “Sonhar com um mundo mais tranquilo, é pedir demais? Quero muito me formar em Jornalismo, percorrer os principais veículos aqui no Brasil e depois me aventurar por aí. Outras metas vou criando ao longo da caminhada”, finaliza.