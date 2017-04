Aos 52 anos, formado em Direito pela UFSC e Técnico em Edificações pelo IFSC, Luis Fernando Schiefler Lopes possui um vasto currículo profissional e de grande engajamento com a política lagunense. Filho dos saudosos “seo” Ataliba Lopes Filho e dona Fanny Iwaner Schiefler Lopes, ele comemora 32 anos de serviço, sendo 28 dedicados a Caixa Econômica Federal, sempre na agência de nossa cidade. “Fui incentivado por meus pais e irmãos a prestar concurso e hoje sou grato pelo conselho que me foi dado. Gosto muito do que faço, do ambiente de trabalho que vivencio diariamente”, explica o focalizado, que revela um pouco de sua rotina: “ É super tranquila. Acordo cedo, acompanho as principais notícias de Laguna, do Brasil e do mundo. Atendo minha filha mais nova, levando-a para suas atividades e em seguida sigo para o meu trabalho”.

Ainda que a aposentadoria já esteja nos planos, Fernando se mostra receoso: “Claro que vislumbro a oportunidade de usufruir de merecido descanso após meu tempo de contribuição, mas essa indefinição no cenário previdenciário deixa a população insegura quanto ao futuro, e comigo não é diferente”.

Casado com Rosie, pai de Fernanda e Maria Eduarda, a política entrou em sua vida no ano 2000: “Alguns amigos, colegas e familiares me motivaram a concorrer a uma cadeira no Legislativo. Na época, Laguna carecia de novos nomes e assim aceitei o desafio. Fui eleito, para surpresa de muitos, com 767 votos. Assumi uma posição em resposta aos resultados das urnas, fazendo na Câmara de Vereadores, um papel de muita fiscalização e apresentação de proposições. Em 2004, após quatro anos de muita luta no Legislativo, enfrentei a reeleição, sendo novamente vitoriosos, com 1205 votos. Já em 2004, aceitei um desafio ainda maior, saindo candidato a Vice Prefeito, conquistando uma vitória muito expressiva, onde só não vencemos em duas urnas, num total de mais de 120”, recorda.

Quando questionado sobre um retorno ao seu engajamento na vida politica, avalia: “Sou bem tranquilo e sempre procuro fazer uma leitura do cenário. Com relação a concorrer novamente a um cargo eletivo, sempre digo que isto depende muito mais dos outros do que da gente. Minha família, meus amigos e óbvio, a vontade de Deus”.

Sobre Laguna e desenvolvimento, Luis Fernando expõe seu ponto de vista: “ Sem dúvidas que o que falta a nossa terra é o desprendimento dos nossos agentes na busca do bem comum. Nossa cidade tem um potencial invejável e um povo maravilhoso, mas entendo que o “espírito público” dos nossos agentes deve sempre ser maior que o “espírito privado””, finaliza.