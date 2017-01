Todos os dias, por volta das seis da tarde, é trajado com seu uniforme e um sorriso no rosto que você encontrará Luiz Francisco de Oliveira. Garçom do Mix Choperia, no Mar Grosso, o focalizado se dedica a atividade desde 1976 e acumula no currículo uma vasta experiência: “Sempre executei o mesmo tipo de serviço. Morei por 18 anos em Blumenau e lá atuei em churrascarias, choperias e hotéis. Foi um tempo de muito aprendizado”, recorda o lagunense que regressou à terra natal em busca de mais qualidade de vida: “Um centro maior pode até oferecer mais oportunidades, mas também exige muito mais financeiramente. Em Laguna, já tinha minha casa própria e tudo é mais fácil”, avalia.

Casado com Maria Rozaria, pai de Adriano, Fabiana, Everson, Emanuela, Daiana e Paulina, o profissional tem um dos filhos e um genro como colegas de trabalho: “Trabalhamos em áreas distintas. Um é chapeiro, o outro também atua na cozinha e eu fico no atendimento, logo nosso contato no decorrer da noite é bem pouco. Além disso, a demanda, principalmente na temporada é intensa e ao final do expediente o cansaço é grande”, explica.

Quando questionado sobre o maior desafio de quem atua no segmento, avalia: “Estar sempre atento, agradar ao máximo o cliente e vê-lo sair satisfeito”. Se o assunto é o que mais lhe agrada no dia a dia, pontua: “Os laços de amizade que se faz, tanto com quem frequenta, como com os colegas, além da própria rotina em si. Eu particularmente gosto muito da profissão que escolhi pra mim, então tudo se torna mais fácil”.

Nas horas de folga, Luiz Francisco deixa os compromissos de lado, pega sua tarrafa e parte para os Molhes: “Pescar é meu vício. Se tenho um tempinho disponível é no mar que me encontram. É uma verdadeira terapia”, brinca.

Para o futuro, trabalhar até o momento em que a saúde permitir é a meta: “Até cogitei a aposentadoria, mas agora vejo que estou cada vez mais longe de chegar ao tempo exigido. Logo me resta apenas pedir a Deus muita disposição para encarar os anos de atividade que ainda tenho pela frente”, finaliza.