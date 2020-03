★22/08/1934

09/04/2005

Como já fizemos ainda outro dia, com o seu irmão Mengálvio, logo uma família de craques (juntamente com Beneval e Tuíco) a coluna reapresenta Luiz Gonzaga Figueiró, nascido aqui em 22 de agosto de 1934, lateral que, então com 15 anos, começou jogando aqui no Palmeirinhas, mais tarde, com 17 anos no nosso Barriga Verde FC, indo depois, em 1954 para o Grêmio Portoalegrense, levado pelo técnico Osvaldo Rolla e onde foi campeão gaúcho por três vezes e em 1961 foi emprestado para o Santos FC, onde por dois anos atuou ao lado de seu irmão Mengálvio e, claro, Pelé, Coutinho, Pepe, Gilmar, Zito, Mauro, Dorval e outros craques, ganhando, entre outros torneios, a Taça Libertadores de América, Taça Brasil e Mundial Interclubes. Em 1963 voltou para o Grêmio onde foi mais uma vez campeão gaúcho. Antes, em 1956, com a seleção gaúcha representando o Brasil, ele integrou a seleção brasileira que foi campeã do Pan Americano em 1956, no México, numa equipe que tinha Valdir Moraes, Chinesinho, Sérgio Moacir Torres, Oreco (ex-Inter e Corinthians e campeão do mundo em 1958), Luizinho, Bodinho, Larry, Enio Andrade e Raul Klein, entre outros. No Pan empatou com a Argentina em 2 a 2, e venceu Peru por 1 a 0, Chile 2 a 1, México 2 a 1 e Costa Rica 7 a 1. Em 1965, então com 31 anos, teve que pendurar as chuteiras por causa de séria contusão, quando ingressou na Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, ali obtendo a merecida aposentadoria. Em 2001 junto com outros jogadores que ganharam o PanAmericano, por proposição do deputado Francisco Appio, foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faleceu em Porto Alegre, aos 70 anos, em 9 de abril de 2005.