Maçonaria – Loja Fraternidade Lagunense completou 120 anos

Com um jantar e homenagens no Laguna Praia Clube, a Loja Maçônica Fraternidade Lagunense nº 10, no último sábado, 25, comemorou os seus 120 anos de fundação, na verdade, em 21 de fevereiro de 1903, o que a coloca entre as três mais velhas do Grande Oriente, em Santa Catarina.

O atual Venerável da Loja, José Francisco Fernandes e o delegado Ageu Nunes Andrade, além dos seus integrantes e de representantes de outras lojas e potências da região, recebeu também o grande orador Rafael Mello, que fez a entrega de uma placa comemorativa.