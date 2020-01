Aos 52 anos, natural de Vidal Ramos, no alto Vale do Itajaí, Madalena Kemper Schmitz é proprietária do Makesch Empório, na praia do Mar Grosso. Professora aposentada, após anos dedicados ao Magistério, a focalizada, na companhia do esposo Rodney, decidiram ampliar os negócios da família: “Meu marido é bancário e trabalhou por muitos anos em Garuva, no norte do estado. Lá, construímos laços com os produtores de banana, palmito e arroz. Ao nos mudarmos para Laguna, em 2015, devido sua transferência para agência de Tubarão, começamos a trazer e vender de maneira informal alguns produtos garuvenses”, recorda a mãe de Bernando e Emanuela, que ainda acrescenta: “De início vendíamos apenas para os colegas e amigos mais próximos. Com o passar dos anos, o negócio foi tomando uma proporção ainda maior e foi preciso locar uma sala para depósito. Em 2018, quando me aposentei, surgiu a ideia de abrir a sala para os clientes. Em 23 de dezembro do mesmo ano, inauguramos o empório. Desde então, estamos ampliando o nosso mix de produtos, entre roscas, pães de queijo, massas, sucos, bebidas e conservas em geral”.

Dona de uma rotina intensa, Madalena acorda cedo e inicia o dia com as demandas de casa: “Cuido dos filhos, ajeito a casa e sigo para o trabalho. No período da manhã realizo o expediente interno. Vejo os produtos que estão faltando, faço pedidos, pagamentos e busco novidades. À tarde, abro as portas e fico até o fechamento, às 20h”.

Quando questionada sobre o maior desafio como empresária, avalia: “Acredito que o maior deles é atender bem aos clientes e oferecer produtos que atendam as necessidades do nosso público consumidor. Estou muito feliz com o resultado que estamos alcançando. O retorno está sendo positivo”.

Como nem tudo é trabalho, nas horas de folga, ela procura se dedicar aos seus hobbies prediletos: ” Não abro mão de estar na companhia da minha família. Adoro caminhar na praia, curtir a praia do Mar Grosso e passear com minha cachorrinha”.

Se o assunto é Laguna, manifesta sua opinião: “Amo essa cidade. É um lugar de pessoas muito receptivas. Já fiz diversas amizades. As belezas naturais que aqui existem são encantadoras. É o verdadeiro paraíso! Claro que ainda há muito a ser feito. Precisamos investir na infraestrutura, na reciclagem do lixo, que até hoje não acontece e oferecer ainda mais oportunidades de práticas de esportes aos nossos jovens”.