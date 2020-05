Magapavi: Uma trajetória de 23 anos de sucesso

No dia 13 de maio de 1997, portanto há 23 anos, foi iniciada a história de uma empresa familiar em Laguna e que logo ganharia projeção, suficiente para ser chamada a atender em outros municípios catarinenses.

Jovem ainda, o seu proprietário, Pedro Paulo Alves sabia que, com firmeza e muita disposição, alcançaria os objetivos propostos.

Com dedicados colaboradores, a Magapavi Construtora e Incorporadora marca a sua trajetória na construção civil, atuando inicialmente apenas na terra de Anita, atendendo depois em outras cidades como Florianópolis, Imbituba, Imaruí, Capivari de Baixo, Timbó, Braço do Norte, Treze de Maio, Jaraguá do Sul, Tubarão e Criciúma.

“Sempre zelamos pela qualidade de nossas obras, cumprindo em dia com os compromissos assumidos. Nossos colaboradores, definitivamente são peças importantes para que o nome da nossa empresa seja consolidado. Queremos continuar trabalhando, buscando sempre participar do desenvolvimento das cidades em que atuamos, entregando as obras no prazo estabelecido”.

A Magapavi está instalada à avenida João Pinho, 612 na praia do Mar Grosso.

Obras

1999 – Imbituba, SC – Construção da quadra de esporte coberta da Escola Justina da Conceição Silva; 2000 – Pref. de Laguna, SC – Alagamar – Construção do Centro educacional Infantil Alagamar; 2001 – Imbituba, SC – Reforma da Escola Marcilio Dias Santiago; 2001 – Pref. de Laguna – Ribeirão Pequeno – Construção do Muro da escola Gregório Manoel de Bem; 2002 – Imbituba, SC – Ampliação da Escola Básica Pascoal Meller; 2002 – Criciúma, SC – Construção da quadra de esporte coberta da Escola Henrique Lage; 2002 – Criciúma, SC – Reforma da Escola Cassemiro Stachurski; 2002 – Criciúma, SC – Construção do muro de contenção da Escola Giacomo Zanette; 2002 – Criciúma, SC – Reforma e recuperação da escola Isolada Humberto Cesa; 2002 – Criciúma, SC – Reforma e ampliação da escola Eliza Sampaio Rovaris; 2002 – Criciúma, SC – Reforma e recuperação da Escola Reunida Antônio Minotto; 2002 – Criciúma, SC – Construção do prédio da creche da 4º linha; 2002 – Imaruí, SC – Reforma e ampliação da Escola Luiz Felix Barreto; 2003 – Criciúma, SC – Cobertura da Escola Reunida Fortunato Brasil Naspolini; 2003 – Criciúma, SC – Implantação da unidade de saúde Bairro Francesa; 2003 – Criciúma, SC – Próspera – Construção Pré-escolar Criança Feliz; 2004 – Governo Federal – Mar Grosso – Reforma e Ampliação Terminal Público Pesqueiro de Laguna, SC; 2005 – Braço do Norte, SC – Pinheiral – Reforma e Ampliação E. E. B. Jacob Luiz Neibel; 2005 – Braço do Norte, SC – Construção Posto de Saúde São Francisco de Assis; 2006 – Braço do Norte, SC – Centro – Construção Quadra Esportiva E. M. Antonio Rohden; 2006 – Braço do Norte, SC – Floresta – Reforma e Ampliação E. E. B. Santo André; 2006 – Braço do Norte, SC – Floresta – Reforma e Ampliação E. M. João B. da Silva; 2006 – Capivari de Baixo, SC – Liberdade – Construção Posto de Saúde R. da Liberdade; 2006 – Capivari de Baixo, SC – Santa Lúcia – Construção Posto de Saúde Santa Lúcia; 2006 – Pref. de Laguna, SC – Cabeçudas – Construção Centro Integrado; 2006 – Treze de Maio, SC – Centro – Construção de Ginásio de Esportes na E. E. B. Monsenhor Bernardo Peters; 2007 – Braço do Norte, SC – Floresta – Reforma e Ampliação E. M. Matilde N. Philippi; 2007 – Capivari de Baixo, SC – Centro – Construção 20 Banheiros Casas Populares; 2007 – Capivari de Baixo, SC – Liberdade – Construção do Centro Educacional Infantil Rua da Liberdade; 2007 – Pref. de Laguna, SC – Passagem da Barra – Escola de Educação Básica Custódio Floriano de Córdova; 2007 – Capivari de Baixo, SC – Centro – Revitalização da Praça Jocó Locks; 2008 – Capivari de Baixo, SC – Centro – Revitalização Av. Gen. Osvaldo Pinto da Veiga – Praça dos Rotarianos; 2008 – Pref. de Laguna, SC – Campos Verdes – Construção 04 Salas de Aula Escola Comandante Moreira; 2009 – Pref. de Laguna, SC – Caputera – Drenagem e Calçamento Rua Fernando dos Santos; 2009 – Pref. de Laguna, SC – Praia do Gy – Construção do Restaurante Escola; 2009 – Pref. de Laguna, SC – Magalhães – Construção da Policlinica DR. Paulo Carneiro; 2009 – IPHAN, SC – Centro – Revitalização da Praça Vidal Ramos; 2009 – IPHAN, SC – Restauro da antiga Câmara de Vereadores; 2010 – Pref. de Laguna, SC – Restauração e reabilitação da casa Pinto D’ Ullyséa de Laguna; 2010 – IPHAN, SC – Centro – Revitalização da Orla Centro Histórico de Laguna; 2010 – IPHAN, SC – Centro – Revitalização da Fonte da Carioca de Laguna; 2010 – Governo federal – Recuperação e reconstrução das estradas e recalcamento da Av. São Joaquim; 2011 – IPHAN, SC – Centro – 1º etapa Restauração do Cine Mussi de Laguna; 2011 – Pref. de Laguna, SC – Mar Grosso – Revitalização da Orla do Mar Grosso; 2011 – Pref. de Laguna, SC – Mato Alto – Conclusão da Construção de 147 Casas Populares; 2012 – Pref. de Laguna, SC – Centro – Pavimentação Av. Colombo Machado Salles; 2012 – Governo Estadual – Centro – Urbanização da Praça e Ginásio – Udesc de Laguna; 2013 – Pref. de Imaruí, SC – Serviço limpeza de vias e terrenos públicos capina, roçada, destinação final dos resíduos, limpeza e pintura da área externa de prédios públicos e meios-fios; 2013 – Pref. de Laguna, SC – Centro – Reforma cobertura Rodoviária; 2013 – Governo Federal e Municipal – Centro – Restauração e Adequação Mercado Público de Laguna, SC; 2014 – Capivari de Baixo, SC Reforma do Pronto Atendimento; 2014 – Pref. de Laguna, SC – Farol de Santa Marta – Construção do Muro de arrimo e pavimentação do passeio público da Prainha; 2014 – Pref. de Laguna, SC – Parobé- Revitalização Praça Evaristo Joaquim Martins; 2014 – Pref. de Laguna, SC – Centro – Revitalização Raulino Horn; 2015 – Capivari de Baixo, SC – Construção da Praça Poliesportiva Loteamento Camila; 2017 – Capivari de Baixo, SC – Reforma CEI Maria Mendonça Tonon; 2017 – Capivari de Baixo, SC – Reforma da Quadra do Santo André; 2017 – Pref. de Laguna, SC – Cabeçudas – Troca da cobertura da escola Pequeno Príncipe; 2017 – Tubarão, SC – Oficinas – Construção do Muro CEI Walt Disney;2018 – IPHAN, SC – Centro – Restauração da Casa Candemil de Laguna, SC; 2018 – IPHAN, SC – Centro – Restauração da Casa de Anita de Laguna, SC; 2018 – IPHAN, SC – Centro – Restauração do Clube União Operaria em Laguna; 2018 – IPHAN, SC – Restauração em imóvel privado da Voluntário Benevides; 2018 – IPHAN, SC – Centro – Restauração em imóvel privado da Fernando Machado; 2019 – Pref. de Laguna, SC – Praça do Iró – Reforma da Praça Arquimedes Faria; 2019 – IPHAN, SC – Campo de fora – Restauração do Complexo ferroviário; 2019 – IPHAN, SC – Estreito – Restauração, Paisagismo e Sinalização do Forte Santana do Estreito em Florianópolis; 2019 – IPHAN, SC – Centro – Restauração da Escola Urbana de Timbó de Timbó e 2020 – IPHAN, SC – Centro – Restauração do Clube Congresso Lagunense de Laguna.