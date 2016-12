Mais de 10 mil crianças receberam presentes no Trem de Natal da FTC

Durante os dois dias do evento mais de 20 mil brinquedos foram distribuídos. Emoção, foi o que marcou a passagem do Papai Noel Ferroviário.

Por onde passou o Bom Velhinho e os 40 voluntários do Trem de Natal da Ferrovia Tereza Cristina (FTC), emocionou os participantes. Milhares de adultos e crianças acenaram, correram e retribuíram o presente mais esperado, um sorriso verdadeiro e solidário. Nos dias 14 e 15 a comitiva ferroviária, que percorreu 30 comunidades, (entre elas Cabeçuda e Barbacena, em Laguna), ao longo dos 164 km de linha férrea, distribuiu mais de 20 mil brinquedos e 500 quilos de balas para 11 mil crianças.

Na edição de 2016, os meninos ganharam um carrinho e as meninas uma boneca, além de uma bola cada. São duas décadas de história. O Trem de Natal faz parte do Programa de Responsabilidade Social da Ferrovia e tem como objetivo proporcionar um Natal mais feliz às comunidades onde a empresa está inserida. Desde a primeira edição, mais de 190 mil brinquedos e cerca de 6,5 mil quilos de balas foram distribuídos.

Para a Gerente do Departamento de Gestão de Pessoas e coordenadora do Programa, Eliane Maria Fernandes de Souza, o sentimento é muito maior do que o de missão cumprida. “Todos os voluntários terminam o dia de hoje com sentimento de satisfação. Tantos lindos sorrisos, lágrimas de alegria e emoção que presenciamos nesses dois dias, nos enche de orgulho e esperança para iniciar um novo ano”, conta.

O tradicional Trem de Natal, que já faz parte do calendário de muitas famílias, envolveu milhares de pessoas, que ao ouvirem o apito do trem, anunciando a passagem da locomotiva e seus vagões transportando uma carga especial, com o Bom Velhinho e seus ajudantes a bordo, acenavam e sorriam retribuindo o carinho recebido.