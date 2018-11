Mais uma obra de Eduardo Moreira

Assinada ordem de serviço para restauração e ampliação da Escola Jerônimo Coelho

Integrando o rol de empreendimentos que o governador Eduardo Pinho Moreira trouxe para Laguna e região, na quarta-feira,14, aconteceu aqui a cerimônia de assinatura, pelo titular da ADR, Samuel Gonçalves da Silva, da ordem de serviço de reforma e ampliação do prédio da Escola Jerônimo Coelho, no centro histórico. Licitada, através da Agência de Desenvolvimento de Tubarão, toda a obra consumirá R$ 3.461.058.70, com a empresa vencedora sendo a Construtora Camilo & Ghisi, cujo dirigente, José da Silva Ghisi antecipou que a implantação do canteiro de obras acontecerá na próxima semana..

De acordo com o que foi divulgado, a ampliação ocorrerá em uma área de 978.63 metros quadrados, com a construção de uma quadra de esportes coberta de 299,90 metros quadrados e restauro em uma área de 1.566,06 metros quadrados, com previsão de conclusão em 720 dias.

Quando concluídas as obras, ali será implantado o Colégio Militar, com a secretaria de Educação do Estado devendo se pronunciar sobre como será o andamento da implantação e matrículas, devido a tramitação e análise da legislação que regulamentará o funcionamento dos Colégios Militares em Santa Catarina. A lembrar que para funcionar já no próximo ano, o CM tem à disposição as instalações como as do CEAL, Ana Gondin, Udesc e até no Sambódromo, que aliás, nos próximos dias receberão a visita do próprio comando da Polícia Militar e da secretaria de Educação, que escolherão o local mais apropriado.

Presentes ao ato, além de Gonçalves da Silva, o prefeito Mauro Candemil (que enalteceu o governador Eduardo Moreira), os vereadores Adilson Paulino (que representou a Câmara), Kleber da Rosa, Osmar Vieira, Rhomening Rodrigues e Patrick da Nega, vice prefeito Júlio Willemann, Comandante do 28º Batalhão de PM, tenente coronel Jefer Francisco Fernandes, Ana Paula Citadin, do Iphan local, delegado regional de PM, Raphael Giordani e o Capitão-de-Corveta Aldo Carvalho, da Delegacia da Capitania dos Portos de SC em Laguna e secretários municipais, entre outros.

Ministério Público

Neste ano, por determinação judicial liminar, fruto de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), designou o não direcionamento de 90% das vagas para filhos de militares estaduais, de funcionários civis da polícia militar e de professores da própria instituição mas, para a comunidade em geral, claro cabendo recurso da decisão.

Santa Catarina conta com quatro colégios militares nos municípios de Blumenau, Florianópolis, Lages e Joinville. Ao todo são 755 estudantes, 103 entre gestores, professores e demais profissionais escolares.

Em 2017, iniciou o processo para a transferência de alunos do Jerônimo Coelho, remoção de funcionários e toda uma logística de material, arquivo de documentos e mobília. Os 210 estudantes do Jerônimo foram realocados na EEM Almirante Lamego, também no centro histórico.

Jerônimo Coelho

A escola, construída pelo então governador Vidal Ramos, que comandou a grande revolução da educação catarinense no início do século 20, com assessoria do educador Orestes Guimarães, esquadrinhou as bases da educação descentralizada, abrindo escolas nos principais municípios da época, foi inaugurada em 10 de dezembro de 1912 (logo prestes a completar 107 anos) e que teve entre seus alunos os governadores Colombo Machado Salles e Eduardo Pinho Moreira, é a segunda mais antiga de Santa Catarina, homenageia o fundador da Imprensa e Maçonaria catarinenses.

Sobre as escolas construídas por Vidal Ramos, na mesma época, com o mesmo modelo da de Laguna, o Grupo Escolar Conselheiro Mafra, de Joinville (em 15 de novembro de 1911), o Grupo Escolar Lauro Muller, de Florianópolis, (em 22 de maio de 1912), Grupo Escolar Vidal Ramos, de Lages, (em 20 de maio de 1913), Grupo Escolar Silveira de Souza, em Florianópolis (em 28 de setembro de 1913), Grupo Escolar Victor Meirelles, em Itajaí (em 4 de dezembro de 1913) e o Grupo Escolar Luiz Delfino, em Blumenau (em 30 de dezembro de 1913).