Manoel João Luiz da Silva

★19/12/1827

✝29/05/1911

Lagunense, nasceu aqui em 19 de dezembro de 1827, filho de Maria Luiza e de João Luiz da Silva. Poucos sabem, mas ele foi batizado pelo Padre Manoel Fernandes da Cruz, o mesmo que batizou a nossa Anita Garibaldi.

Desde pequeno ele alimentava o sonho de um dia ser sacerdote, ainda que soubesse das dificuldades que teria para alcançar o seu intento.

Cedo empregou-se no comércio, o que lhe garantiu meios de estudar e até despertar a atenção do então Pároco de Santo Antônio dos Anjos de Laguna, Padre João Jacinto de S.Joaquim que, impressionado pelo grau de conhecimento intelectual do jovem lagunense, logo chamou para si a responsabilidade do seu encaminhamento, recebendo ainda apoio financeiro de outros conterrâneos, como José Ignácio da Rocha (Comendador Rocha), Antonio da Silva Maiato e Joaquim Rodrigues Torres. Sete anos depois, em maio de 1853, Manoel João concluiu o curso com distinção e em 4 de agosto daquele ano recebeu as ordens sacras. Em 6 de janeiro de 1854, chegou em sua terra natal, celebrou sua primeira missa, iniciando um longo caminho que durou 58 anos e fazendo-o pároco geral de todas as paróquias do Sul do Estado. Faleceu em 29 de maio de 1911. (Com a colaboração de Antônio Carlos Marega).