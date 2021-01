Manuella Veiga

Aos 28 anos, a jornalista Manu Veiga encara a partir de amanhã um novo desafio: responderá pela gerência de comunicação do município. Com uma trajetória de 10 anos no ramo, a tubaronense de registro e lagunense de coração elenca experiências de trabalho na Unisul TV, TV Cultura de São Paulo, Band TV, Rede TV e Rádio Difusora.

Filha de dona Solange Fernandes e de “seo Valdomiro José da Veiga, a focalizada desta edição conta aos leitores do JL os motivos que a levaram a investir na área: “Eu sou apaixonada por comunicação. É como minha mãe diz: “A Manu nasceu falando”, e descobri no jornalismo um grande amor por me comunicar e promover a integração de pessoas, ideais, grupos. Comunicação é uma forma universal de juntarmos todas as tribos, classes”, avalia.

Sobre a transição de estar em frente às câmeras e passar para produção de conteúdo da Prefeitura, avalia: “Está sendo incrível e desafiador também, mas é ótimo sempre ter sentado “do outro lado”, cobrando, e agora, poder promover uma melhor comunicação para a nossa cidade. Valorizar a comunicação do município é a minha missão na gestão, promovendo o atendimento ao cidadão, ou seja, dar a resposta que o povo quer, sobre qualquer pasta que necessite, e ao mesmo tempo, integrar a imprensa local com o município, oferecendo informação, afinal, o direito a informação é importante para a transparência das nossas ações”.

Sobre o maior desafio que acredita ter pela frente, Manu avalia: “A valorização da nossa comunicação, e eu não falo só da equipe de atuação dentro da gestão, é o momento de virarmos a chave. Precisamos nos valorizar, e também mostrar a sociedade lagunense, a importância dos meios de comunicação, é claro, quando tivermos de ser cobrados, também estaremos aqui, prontos, para responder críticas. Mas precisamos valorizar o que é nosso, temos muitos profissionais incríveis, que merecem o atendimento e o direito a informação”.

Nas horas de folga, a jornalista não abre mão de estar na companhia do “namorido” Fábio e da mascote da casa, Sabrina: “Gosto de comer, caminhar, brincar com a minha cachorrinha Sabrina e pescar com o Fábio. Quero ter mais cachorros, uma casa, e viver tranquila ao lado das pessoas que eu amo, também quero viajar para o México e para os EUA”.

Se o assunto é Laguna, ela abre o coração: “Eu amo essa cidade, é algo incrível morar aqui, o município tem uma magia própria. Laguna precisa da valorização do que ela já tem: a sua história e sua natureza. Temos uma história riquíssima, belezas naturais incríveis, precisamos de investimentos nestes setores, certamente, trabalharemos muito para isso”.