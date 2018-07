Marcia Donner Abreu

Filha da lagunense Sara (Donner) e de Alcides Abreu, a embaixadora Marcia Donner Abreu, 57 anos assumirá no Cazaquistão, na Ásia Central, na próxima terça-feira, 24. Além de comandar a embaixada no país, responderá, cumulativamente, pelas funções diplomáticas brasileiras nos vizinhos Turcomenistão e no Quirguistão. Há 30 anos no Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), ela já passou por trabalhos na China, Japão, França e mais recentemente, era representante na Delegação Permanente do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio (OMC) em Genebra, na Suíça, desde 2012.

Obras na Júlia Nascimento começam hoje

Com recursos federais na ordem de quase R$ 500 mil, devem iniciar hoje, 20, as obras de pavimentação da rua Júlia Nascimento, ligando o Mar Grosso até a Fonte da Carioca, no Centro. Sabe-se que algumas transferências de redes de esgoto, já aconteceram em junho, ganhando maior impulso, agora, com a retirada das lajotas.

Lédio Rosa de Andrade

O desembargador aposentado Lédio Rosa de Andrade, com quem dividimos os microfones da Rádio Garibaldi, na década de 80, especialmente aos sábados com um “entrevistão”, como pré-candidato pelo PT, ao Senado, na sexta-feira, 13, acompanhou a visita que fez a Laguna, o pré-candidato ao governo, o hoje deputado Décio Lima.

Credores do INSS

O Juiz de Direito da 2ª Vara Civel, dr. Pablo Vinicius Araldi, está lembrando a credores incertos e desconhecidos do INSS, para que confiram a existência de valores depositados em conta judicial vinculada ao Juizo da 2ª Vara Civel da Comarca de Laguna referente a créditos previdenciários oriundos de ações previdenciárias movidas contra o INSS, em que a parte favorecida com o depósito, não sacou o valor de seu crédito ou não

sacou o valor integralmente. Confira o teor oficial na página 4.

Estado começa a pagar o 13º

Mesmo diante das dificuldades que enfrenta desde que assumiu, na verdade uma dívida bilionária, o governador Eduardo Pinho Moreira, ainda assim, garantiu que não atrasará o salário dos servidores e mais que isso, na próxima quarta-feira, 25, promoverá a antecipação do 13º salário, benefício introduzido no governo Luiz Henrique da Silveira, pagando 25% agora, os outros 25% e o restante até o final do ano.

Recordar É Viver

Dos mais experientes do rádio lagunense, João Carlos Wilke, desde ontem, 19, está na Rádio Laguna Web, produzindo e apresentando em companhia de Domingos Carvalho da Rosa, o programa RECORDAR É VIVER, ressuscitando verdadeiras pérolas musicais, de 2ª a 6ª feira, das 16h às 18h.

Fabricio Severino no TJ

O jornalista imbitubense Fabricio Severino, que por 16 anos atuou na assessoria de Comunicação da Associação dos Magistrados de Santa Catarina, desde o dia 12 presta os seus serviços a Assessoria de Comunicação Social do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, claro reforçando e bem a equipe de Ângelo Medeiros, coordenador de Comunicação do TJ.

Mota fora

Guerreiro e batalhador pelas causas do Sul catarinense, o deputado Manoel Mota (MDB), anunciou no meio de semana, que não será mais candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa.

Emocionado, Mota fez ainda um levantamento das obras e ações que foram realizadas na região com seu apoio e agradeceu a todos que o apoiaram na sua trajetória política.

“Foram 34 anos de vida pública sem nada que desabonasse minha conduta. Não serei mais candidato, mas minha história com a região não termina aqui. Estarei sempre à disposição para lutar pelo que acredito e para que a região Sul continue a crescer”, reforçou.

Segundo Mota, ele sai de cabeça erguida e continuará colaborando com a região. “As vezes é preciso dar um passo para trás para seguirmos em frente e é isso que estou fazendo agora”.

Mota ainda avaliou sua vida pública. “Trabalhei muito pela região, foram muitos recursos liberados e só tenho gratidão ao sul de Santa Catarina, especialmente ao Vale do Araranguá, que sempre me apoiou”, declarou.

A volta do SIF

Estranhamente, há algum tempo a administração do Terminal Pesqueiro de Laguna promoveu o afastamento do SIF-Serviço de Inspeção Federal, atividade que só serve para qualificar e garantir o bom produto. Agora, passados meses, há um movimento para que aconteça o retorno. Difícil para entender, né?