Respondendo pela pasta de Assistência Social de nosso município há um ano e e meio, a lagunense Maria de Fátima Figueiredo Duarte passou parte de sua infância e adolescência residindo em São Paulo.

Formada em Administração de Empresas e bacharel em Direito pela UNISUL, a filha de dona Maurina e de “seo” João Jorge possui especialização em Gestão Pública e Segurança Pública e Qualidade de Vida. Como examinadora de trânsito com capacitação pelo ICETRAN, participou de diversos cursos, com destaque para o de Direitos Humanos e Mediação de Conflitos, realizado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, de Mediação de Conflitos, promovido pelo Centro Catarinense de Resolução de Conflitos e da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, entre muitos outros.

Casada com Eraldo, mãe de Henrique, Eduardo e Marco Antonio, ela recorda como sua trajetória profissional começou: “Meu primeiro emprego foi aos 15 anos, ainda em São Paulo, como secretária júnior em uma concessionária de veículos, no bairro Morumbi. Atuei na área privada até começar no serviço público como professora do nível fundamental e médio. Anos depois, passei no concurso do Estado, ingressando na Secretaria de Segurança Pública como comissária de Polícia, onde conclui minha carreira e obtive aposentadoria, quando desempenhava a função de Supervisora do Setor de Habilitação na Ciretran de nossa cidade. Representei a Polícia Civil como Coordenadora de Polícia Comunitária da região de Laguna e lecionei na Academia de Polícia Civil”.

Sobre o convite para atuar à frente da Assistência Social do município, Fátima avalia: “Vislumbrei a possibilidade de contribuir com a experiência e o interesse que sempre tive para com as questões de vulnerabilidade social. Ainda atuando na seara Penal, sempre tive interesse por estudar os mecanismos de proteção das vítimas de crime (vitimologia), tanto que foi objeto de estudos e conclusão de graduação. Motivada pela natureza do trabalho e a perspectiva de poder contribuir, aceitei o desafio”.

Dona de uma rotina de grande demanda, que envolve aspectos de ordem burocrática e prática que absorvem quase todo o seu tempo, mas o qual faz questão de salientar que dedica-se com muito prazer, ela aponta o que mais lhe realiza: “Na atual atividade me identifico com as ações preventivas e nelas acredito para o enfrentamento dos principais problemas da sociedade. Um dos principais desafios é alcançar que todos tenham acesso a Direitos, erradicarmos a violência e fortalecermos uma cultura de paz”.