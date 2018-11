Maria de Jesus Taborda Ribas (Irmã Vera)

★1916

✝18/09/1992

A sempre querida Irmã Vera, nascida Maria de Jesus Taborda Ribas, em Rio Negro (PR), era filha de Valéria (Korkievicz) e de Gaspar dos Santos Ribas. Entrou para a Congregação das Irmãs da Divina Providência em 8 de dezembro de 1944, em Florianópolis. Atuou como professora nos colégios da capital, São Bento do Sul, Brusque e Joinville. Em Januária (MG) e em nossa cidade, dedicou-se exclusivamente à Pastoral do Menor e dos carentes, aliás, de uma atuação até hoje lembrada por todos nós. Com 48 anos de vida religiosa, faleceu aos 76 anos de idade em 18 de setembro de 1992. Aqui seu nome foi dado a importante fundação além de uma rua na Vila Vitória, no bairro de Magalhães.