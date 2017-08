Maria de Lourdes Rollin Schiefler (Lourdinha)

Filha de Flora (Rollin) e Luiz Ernesto Schiefler, Lourdinha Schiefler nasceu aqui em 16 de maio de 1930. Iniciou seus estudos no Colégio Stella Maris, chegando ao ensino superior, formando-se em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Foi servidora pública estadual, iniciando sua atuação em Laguna no antigo posto de Saúde, da Carioca, transferindo-se depois para o PROCAPE, em Florianópolis, aposentando-se na Secretaria da Fazenda, após mais de trinta e cinco anos de serviço público. Lourdinha não teve filho biológico, apenas um, adotivo. No entanto, com a sua morte, muitos lagunenses ficaram órfãos, pois quem a conheceu, sabe da dedicação e amor sempre dispensados ao próximo. Era a “mãe dos pobres”, mas não somente dos pobres; era a mãe de todos que de uma maneira ou outra, lhe pediam socorro. Era a amiga da nossa cultura, marcando presença em todos os eventos da Laguna, sendo inclusive vice-presidente da Sociedade Musical União dos Artistas. Era devota do nosso Santo Antônio, a quem rezava, pedia e agradecia sempre. Era a mais apaixonada das lagunenses; não existia uma palavra sua que não fosse para engrandecer a sua, a nossa Laguna e seu povo. Figura alegre, com sorriso fácil e sincero, dedicava integralmente seu tempo na ajuda às pessoas e aos animais de rua, os quais defendia e protegia, dizendo sempre que os “animaizinhos” não pediram pra nascer e não precisavam sofrer”, e os protegia sempre. Mulher esperançosa por dias melhores para todos nós, seres humanos, não esperava acontecer, pelo contrário, fazia acontecer, fosse doando remédios, alimentos, pagando consultas e tratamento médico, além de visitar os esquecidos, levando sempre a sua solidariedade. Visitas diárias ao nosso Hospital, não somente para os enfermos mais também para os que lá trabalham. A visita ao Corpo de Bombeiros em dias festivos (Natal, reveillon, etc) levando um presente àqueles que nos protegem e que muitas das vezes são esquecidos. Quantas entidades de Laguna eram ajudadas pelo seu coração. Quantas crianças de Laguna conheceram o “Papai-Noel”, o “Coelhinho da Páscoa” ou o dia a elas dedicado! Eram mais de quinhentos presentes em cada ocasião. Mulher guerreira, não se curvava aos obstáculos da vida, enfrentando-os com determinação e fé. Seu objetivo de vida, era, sem dúvida, o de levar felicidade ao próximo, e para isto não media esforços, pensando primeiro nos que dela necessitavam, vivendo intensamente o amor que sentia pelo próximo e praticando sempre a caridade e a solidariedade. Hoje Laguna vive sem Lourdinha Schiefler, ficando a enorme saudade. A cristã Lourdinha Schiefler partiu, Deus à levou para o seu reino, e nós, seus filhos por adoção ficamos com a certeza que ela descansa em paz ao lado do PAI, agradecendo por uma vida inteira de amor a nós e a DEUS, lembrando sempre do que ela dizia: “não choreis na minha morte, pois estarei junto ao PAI”. Faleceu em 27 de outubro de 2005.