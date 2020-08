Foi aos 17 anos, em uma loja de tecidos, no centro da cidade, que a lagunense Maria Terezinha Garcia Thomaz começou sua trajetória no comércio: “Fiquei no primeiro emprego por sete anos. Depois, os meus patrões decidiram investir em outro segmento, na área de confecções, e acabei migrando junto com eles nesta nova empreitada”.

Desde então, a esposa de Rubens teve outras experiências, sempre focada na venda de roupas, até surgir a oportunidade na By Chelo: “Já trabalhei com todo tipo de público. E a chance de ter o contato com os jovens foi algo que encarei como um desafio. Me surpreendi o quanto me identifiquei. São oito anos na loja”.

Mãe de Yuri, a focalizada elenca os motivos que a levaram a investir na área: “Nunca me vi fazendo outra coisa. Amo interagir com as pessoas, o processo de venda, conhecer gente nova todos os dias. Sou realizada com o que faço”.

Aos 57 anos, Tê, como é carinhosamente chamada pelos amigos, acredita que nunca viveu desafio maior que conciliar o trabalho em meio a pandemia: “Por lidar com o público, precisamos de forma educada, conscientizar a respeito do uso da máscara e do álcool gel dentro do ambiente da loja. É preciso muito jogo de cintura. Jamais imaginei passar por algo parecido”.

Com uma rotina de meio período de trabalho, ela divide seus horários entre o serviço e os cuidados com a casa: “Durante a manhã me dedico aos afazeres domésticos, faço o almoço e sigo para loja. Fim de tarde, sempre que possível, gosto de caminhar. É algo que me faz muito bem”.

Nas horas de folga, é na companhia da família que a vendedora procura estar: “Sou muito caseira. Não abro mão de estar na companhia dos meus. Adoro reunir os meus familiares, elaborar algum prato e desfrutar de bons momentos”.