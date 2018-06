Aos 29 anos, Mariana de Oliveira Pagani lida com os desafios diários de uma supervisora administrativa em uma agência bancária de nossa cidade. Formada em Administração, a filha de dona Maria Soraia e de “seo” Mário Alexandre explica aos leitores como sua trajetória profissional teve início: “Acumulei experiência das mais variadas. Já trabalhei com vendas, na área financeira, eventos e realizei alguns estágios no campo administrativo, até surgir a oportunidade no banco”.

Atuando há seis anos na área, a lagunense avalia as características que não podem faltar para o profissional que lida com o administrativo: “Aprimoramento contínuo, estar sempre atenta às mudanças e evolução constante”.

Quando questionada sobre o que mais gosta em seu dia a dia, ela elenca: “Apesar dos procedimentos rotineiros, sempre ocorrem acontecimentos que não estão previstos. E são esses desafios que me movem e fazem com eu saia da minha zona de conforto, buscando sempre o melhor resultado. Meu serviço me oportuniza e necessita que eu esteja em constante atualização e vejo como algo muito favorável. Além disso tudo, tenho a oportunidade de conhecer novas pessoas e ter meu trabalho reconhecido, o que torna tudo gratificante”.

Quando o assunto não é trabalho, Mariana usa seu tempo de folga para estar com a família e exercitar seus hobbies: “Gosto de estar com as minhas amigas e família, curtir meu sobrinho, escutar música, ler um bom livro e conhecer novos lugares”.

Para Laguna e o sonhado desenvolvimento, a focalizada manifesta o seu ponto de vista: “É necessário a instalação de grandes empresas na cidade, para gerar emprego e renda, movimentando a economia o ano todo”.