Às vésperas de mais uma edição da tradicional festa de Santo Antônio, nosso padroeiro, os holofotes também se voltam para aqueles que durante um ano inteiro ficaram como responsáveis por organizar o festejo. Uma delas é Mariella Reinol da Silva, que hoje conta aos leitores do JL, um pouco de sua rotina e como estão os preparativos para a festa que começa na próxima quarta-feira (31).

Filha do saudoso Francisco e de Maria Christina, a gerente do Café Passado, no centro histórico, explica um pouco de sua ligação com a religião católica: “Cresci em nossa Igreja Matriz. Fui coroinha dos seis aos 13 anos de idade. Meu avô, Custódio e meu pai, foram integrantes da Irmandade e minha avó, Rita de Jesus faz parte do grupo de Damas de Caridade e também do Apostolado”.

Sobre o convite para festeira, ela recorda como tudo aconteceu: “Não sabia da minha indicação, e fiquei muito feliz quando fui informada. Foi algo que sempre desejei, até para de certa forma, honrar o nome do meu avô e do meu pai, que não não tiveram essa oportunidade”.

Engajada nas ações que envolvem a festa do padroeiro, Mariella resume o que está vivendo: “É uma experiência maravilhosa, mas super cansativa, já que envolve muita demanda. Acredito que cada detalhe faz a diferença. Como todo grande grupo, temos nossas desavenças, mas somos uma turma muito boa, participativa e unida. Tenho a certeza de que fiz grandes amigos no decorrer dessa caminhada”.

Quando questionada sobre o que os lagunenses podem esperar para a 341ª edição do evento, revela: “Estamos trazendo excelentes atrações, focados na organização e se depender da nossa boa vontade, com toda certeza será uma das melhores festas que Laguna já viu”.

Nas horas de folga, a focalizada procura dedicar-se aos seus hobbies e suas paixões: “Gosto de assistir filmes e cozinhar para minha família e meus amigos. Sempre gostei da área da gastronomia. É um prazer ter essa paixão não apenas como passatempo, mas também como profissão”, finaliza.