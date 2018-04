Formada em Publicidade e Propaganda, após seis anos atuando na área, Marília Nunes decidiu dar um novo rumo em sua vida profissional. A empatia com o universo da beleza, somada ao incentivo da mãe, dona Nilmara, foram fatores decisivos: “Ela sempre me deixou livre para decidir meu futuro, mas manifestava a opinião de que iria me encontrar se fosse para o segmento da estética”, recorda.

E foi assim que após anos de estudo, a técnica em Massoterapia, com especialização em estética facial e corporal abriu seu espaço em nossa cidade: “Estou constantemente buscando atualização e qualificação, trazendo tudo que há de novo no universo tecnológico, contando com um o auxílio de uma equipe multidisciplinar, focada nos resultados e no bem estar de minhas clientes”.

Quando questionada sobre os maiores desafios enfrentados até então, ela avalia: “A regulamentação da profissão da esteticista foi uma luta que teve um feliz desfecho, uma vez que foi conquistada no último dia quatro. Com isso é possível organizar e consolidar ainda mais os serviços”.

Atendendo cerca de 20 clientes por dia, a filha de “seo” Hercílio aponta um dos únicos dissabores da atividade: “A estética não diagnostica nenhuma patologia, muito menos faz milagres. Por vezes, alguma cliente pode sair frustrada, principalmente quando chega com a ideia de que o esteticista tem o poder de emagrecer alguém”.

Casada com o lagunense Francisco, se o assunto é Laguna, Marília abre o coração: “Amo morar aqui. Desde criança sou apaixonada por essa cidade. Suas belezas naturais e o carinho das pessoas que me acolheram são motivos de sobra para não cogitar outro lugar para viver”.

Para o futuro, a focalizada faz planos: “Quero me consolidar cada vez mais no ramo da estética, buscando tudo que há de novo e moderno no mercado, colaborando com o bem estar e a autoestima das minhas clientes”.