O Perfil dessa edição é velocidade pura. Aos 29 anos, Mário Ricardo Bongiolo viu a brincadeira de criança ganhar forma na pista de kart. Filho de Daniela Carneiro e Ricardo Bongiolo, o tubaronense de registro, mas lagunense de coração recorda como tudo começou: “Fui apresentado ao universo da corrida em uma pista de kart que foi montada em Laguna, próximo dos Molhes. Meu pai me levava para correr com meus amigos e aos poucos fui despertando o interesse. Na época, aos 14 anos, fazia tempos de volta rápida igual ou melhor que muitos adultos”, recorda o focalizado que há um ano dedica-se à um campeonato realizado em Sangão: “Estou a duas etapas do título. Atualmente figuro como primeiro colocado, cinco pontos à frente do segundo e a 10 pontos do terceiro competidor”.

A rotina de treinos acontece sempre que o tempo permite: “A pista fornece oito opções de traçados e cada etapa do campeonato tem um traçado diferente, daí a necessidade treinar constantemente, para que possa me familiarizar ao máximo com o formato da pista”.

Formado em Gestão Comercial, durante a semana Mário dedica-se a outras atividades paralelas ao seu hobby: “Sou professor e tenho uma empresa de soluções tecnológicas, instalação de câmeras, formatações e configurações de computadores e smart televisões, atividades bem distintas”.

Pai de primeira viagem, quando não está na pista, ele revela a ansiedade para chegada de Miguel: “O meu próximo ano com certeza promete. Tenho muitos planos em vista, mas nenhum deles supera a realização de ser pai. No momento, me realizo cuidando e matando os desejos da Karoline. Não vejo a hora de ter meu filho nos braços”, confidencia.

Contando com o apoio do Jornal de Laguna e da Love Brands de nossa cidade, o piloto de kart promete fazer bonito e levar o nome da terra de Anita no lugar mais alto do pódio até o final do campeonato: “Estou focado no título. Essa será com certeza a primeira conquista de muitas que estão por vir”, finaliza.