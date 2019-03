Imagine você leitora, trabalhar em uma loja com uma variedade de acessórios e sapatos que são e serão tendência? Pois é em meio a estes produtos, que aguçam o consumo de grande parte do público feminino, que a vendedora Mayara Guterro Fernandes passa grande parte dos seus dias.

Filha de dona “Dide” e de “seo” Everton, natural de São José dos Pinhais, no Paraná, a focalizada revela que sempre alimentou o desejo de morar na terra de Anita: “Até a adolescência residi em Curitiba e Cascavel. Quando tive a chance de definitivamente me mudar para Laguna, o dia a dia me mostrou que poderia ser melhor do que, imaginei. Cheguei a trabalhar por algum tempo em outras cidades, mas nunca me desliguei por completo daqui. Em 2014, em parceria com a família do meu marido, montamos uma distribuidora de bebidas. Ficamos cerca de três anos no ramo”.

Quando questionada sobre o que mais lhe agrada em seu dia a dia, a esposa de Bruno analisa: “O que mais gosto é conversar com as clientes. Costumo interagir antes mesmo da venda, saber de onde são e daí desenvolver um laço de confiança, para então identificar seus estilos e o que estão procurando”, acrescentando: “Não sou de ferro, e claro que fico apaixonada por cada novidade que recebemos. É um ambiente muito gostoso para se trabalhar. E também tenho um bom relacionamento com meus patrões. Tudo contribuí”.

Se o assunto é Laguna, avalia: “Apesar de amar a cidade, acho que temos que que tratar o turismo como um negócio e não do jeito que é feito hoje. Precisamos fazer a cidade ser conhecida por suas praias, histórias e seus eventos”.