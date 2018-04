Meio Ambiente – Lagunense coordena fórum no sul do país

Nelson Gomes Mattos Junior é destaque

Criado durante o processo de preparação das cidades brasileiras para a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), em maio de 2012, a partir de uma proposta do Secretário de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro (2013-2016), Carlos Alberto Muniz, o CB27 tem como objetivo promover a articulação política entre as capitais por meio de encontros entre os secretários de meio ambiente para que eles pudessem cooperar através de seus casos de sucesso na gestão ambiental. Além disso, encontrar soluções para os problemas ambientais comuns das cidades brasileiras, com foco no tema do enfrentamento às mudanças climáticas.

Desde sua fundação, o CB27 conta com apoio institucional e financeiro da Fundação Konrad Adenauer Brasil. Em 2017, o ICLEI, que já vinha acompanhando o desenvolvimento do Fórum desde o início, oficializou a parceria com a KAS Brasil para contribuir com a curadoria de conteúdo e o fortalecimento institucional do grupo. A parceria com ambas as organizações é fundamental para o planejamento estratégico e a realização dos encontros do Fórum CB27.

Os encontros regionais preparatórios em Teresina, Manaus e Brasília, realizados em 2012, levaram ao primeiro Encontro Nacional dos Secretários no Rio de Janeiro com a presença de 23 dos 27 secretários de meio ambiente das capitais brasileiras, quando foi assinada a Carta do Rio de Janeiro pela Sustentabilidade como marco de criação do Fórum.

O que é

O Fórum de Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras – CB27 reúne os dirigentes das pastas responsáveis pelo meio ambiente nas prefeituras das 26 capitais brasileiras e no governo do Distrito Federal para o fortalecimento e ação coordenada das secretarias de meio ambiente, intercâmbio de experiências em sustentabilidade urbana e avanço em agendas ambientais de vanguarda.

Este diálogo intermunicipal é estabelecido por meio de Encontros Nacionais e Regionais, realizados periodicamente e recepcionados pelas capitais. Desde 2012, foram mais de 13 Encontros Nacionais e 17 Encontros Regionais, além de visitas técnicas e missões internacionais para compartilhamento de experiências (Conheça os resultados dos Encontros do CB27 na seção ENCONTROS) Para além das trocas de experiências e apoio mútuo entre as secretarias das capitais brasileiras, o CB27 permite (e fortalece) o diálogo com o governo federal, por meio da participação em órgãos de governança federais e estaduais, como por exemplo a Comissão Tripartite Nacional de Meio Ambiente.

Governança

A governança do CB27 é composta por uma coordenação nacional, uma coordenação nacional adjunta e 5 coordenadorias regionais, com representantes eleitos pelo colegiado anualmente por meio de eleições. O pleito é realizado no primeiro encontro anual do Fórum CB27 de cada ano.

O atual mandato (2018-2019) é composto por: Coordenador nacional- André Moreira Fraga, Salvador / Coordenador Nacional Adjunto Luiz Emanuel Zouain da Rocha, Vitória / Coordenadores Regionais Norte: Carlos Fabrício Crescente Dias, Belém / Nordeste: Maria Águeda Maria Muniz, Fortaleza / Centro-Oeste: José Marcos da Fonseca, Campo Grande / Sudeste: Justino Carvalho, Rio de Janeiro / Sul: Nelson Gomes Mattos Junior, Florianópolis.

O mandato 2017-2018 foi composto por: Coordenador nacional André Moreira Fraga, Salvador / Secretário-Executivo Daniel Pedro Rios Peixoto, Boa Vista / Coordenadores Regionais Norte: Palmas / Nordeste: Maria Agueda Maria Muniz, Fortaleza / Centro-Oeste: José Marcos da Fonseca, Campo Grande / Sudeste: Justino Carvalho, Rio de Janeiro / Sul: Maurício Fernandes, Porto Alegre / Conselho Fiscal Carlos Fabricio Dias, Belém / Mario Werneck, Belo Horizonte / Gustavo Acioli, Maceió.