Aos 35 anos, Michelle Medeiros integra o time de profissionais do Colégio Stella Maris. Professora de Química, realizando o doutorado, a tubaronense filha de dona Terezinha e de “seo” Alírico, começou a lecionar no ano de 2014: “Fiz minha graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. Há cinco anos ingressei na sala de aula como professora e este ano recebi o convite para trabalhar no Stella”.

Quando questionada sobre os desafios em lecionar nos dias de hoje, Michelle avalia: “O professor hoje é um mediador do processo de construção do conhecimento e não mais o detentor do conhecimento. É preciso se reinventar e trabalhar em conjunto com a tecnologia para poder contribuir significativamente para a aprendizagem dos alunos”.

Dona de uma rotina de muito trabalho e dedicação, a esposa de Thiago não se vê em outra área: “Se pudesse voltar no tempo com certeza escolheria a mesma profissão. Gosto muito do que faço”.

No dia em que o Stella Maris comemora mais um aniversário, ela abre o coração e apesar do pouco tempo, já demonstra um carinho especial pelo colégio: “É um excelente espaço de construção de conhecimento e valores, pautados na responsabilidade, honestidade e respeito ao próximo”.