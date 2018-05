O período da alfabetização compreende um dos ciclos mais importantes na vida de uma criança. E a Profissional em Destaque dessa edição é uma das principais responsáveis por esse processo no Colégio Stella Maris. Professora do primeiro ano do fundamental, Milene Luchina de Oliveira dedica-se a área da educação há 23 anos e revela aos leitores os principais desafios que vivencia em seu dia a dia: “Estou sempre lidando com algo novo. Nessa idade, aos seis anos, surgem várias curiosidades e tenho que estar atenta e preparada para os devidos questionamentos dos meus pequenos”, explica.

Casada com Francisco, mais conhecido por Kiko, mãe de Marcos Vinícius e Beatriz, a focalizada recorda como começou sua trajetória: “Fiz o Magistério no Ceal e Administração no CCL. Paralelamente, prestei vestibular para UFSC, no curso de Enfermagem e fui aprovada. Cursei até a terceira fase, mas não me adaptei. Conheci meu marido, que estava começando a jogar no LEC (Laguna Esporte Clube) e de pronto decidimos formar nossa família”. Milene ainda acrescenta: “O começo não foi fácil. Passamos por barreiras, mas unidos pelo amor e com fé em Deus, tudo se encaminhou. Voltei a estudar, cursei Pedagogia na Unisul e comecei a trabalhar em 1994 e aqui estou até hoje”.

Filha de dona Alzira e do saudoso “seo” João Julio, ela elenca o que não pode faltar na profissão que exerce: “Dedicação, amor, compreensão e principalmente profissionalismo. E os frutos dessas virtudes são as conquistas dos alunos. É gratificante ver os rostinhos felizes quando conseguem realizar a atividade proposta”.

Lecionando no período da tarde, Milene explica como funciona sua rotina: “No período matutino trabalho em casa. Faço o planejamento das aulas. Espero minha filha caçula chegar, almoçamos juntos e sigo para o serviço. À noite participo de reuniões do Movimento de Irmãos, faço alguns cursos, realizo pesquisas e dou uma atenção especial aos meus filhos”.

Se o assunto é aposentadoria, a profissional prefere deixar o tempo se encarregar: “Quando chegar a hora, até posso ficar mais um pouco, pois amo o que faço. Mas também sei que novos profissionais estão chegando e que é preciso dar essa chance e saber valorizá-los. Só quero para o futuro, ter bastante saúde, realizar o sonho de ser avó, ver meus filhos encaminhados e felizes e conhecer um pouco do Brasil na companhia da minha família”, finaliza.