Ministro da agricultura assegura participação brasileira nas principais feiras de pescado do mundo

O Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Blairo Maggi, acompanhado por seus secretários e ladeado por representantes da Frente Parlamentar Catarinense, Governo do Estado, Prefeitura de Itajaí e Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), esteve presente na sede do Sindicato dos Armadores e da Indústria da Pesca de Itajaí e Região (SINDIPI) no início deste mês para ouvir as demandas do setor produtivo, dirimir eventuais dúvidas e oficializar alguns compromissos que beneficiam diretamente a cadeia produtiva do pescado.

Na oportunidade, o ministro anunciou e oficializou a criação de um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), cuja finalidade seráavaliar o sistema de permissionamento da pesca no país.Neste sentido, revisões nas regras que norteiam aatividade são esperadas, assegurandoassim, o uso e gestão sustentável dos recursos pesqueiros no Brasil. O GTI será formado por representantes do MAPA, Ministério do Meio Ambiente (MMA) e por entidades ligadas ao setor. Em princípio, os trabalhos do GTI ocorrerão até Dezembro de 2017, prazo final para a apresentação da conclusão dos trabalhos.

Durante a reunião, o Ministro assinou o termo que firma a participação da indústria pesqueira brasileira em duas das maiores feiras do setor em nível internacional, são elas: a Seafood Expo North America, em Boston (EUA) e a Seafood Expo Global, em Bruxelas, na Bélgica. É importante ressaltar que esta é a primeira vez que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento compra dois espaços em feiras de pescado desta envergadura.É desejável que a participação do Brasil nestes eventos possa incentivar a modernização da cadeia produtiva do pescado no Brasil, a partir do contato direto entre a indústria brasileira e as principais potências do setor pesqueiro mundial.

No decorrer de aproximadamente 6 horas de reunião,o Ministro e/ou os seus secretários responderam as queixas e questionamentos da plateia. No final do evento,representantes do setor pesqueiro protocolaram junto ao Ministro dois ofícios que contemplam as demandas do setor produtivopara o estado de Santa Catarina.

A pesca é uma das principais atividades econômicas de Santa Catarina, gerando mais de 25 mil postos de trabalhosdiretos e indiretos ao longo de toda a sua cadeia produtiva. O estado é um dos líderes na produção de pescado capturado no país, razão pela qual, o poder público têm investido esforçosnos últimos anos para a formação de mão de obra específica para o setor, tanto em nível técnico (Recursos Pesqueiros no Instituto Federal de Santa Catarina – Campus Itajaí) como em nível superior (Engenharia de Pesca na Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC).

Prof. Dr. Eduardo Guilherme Gentil de Farias, Engenheiro de Pesca