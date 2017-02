Ministro participa de mutirão para migração de rádios AM para FM em Santa Catarina

Difusora de Laguna entra para FM

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, participa hoje(17), em nossa capital, do primeiro mutirão itinerante para acelerar a migração das rádios AM para a faixa FM. Durante o ato, cerca de 20 emissoras de diferentes municípios catarinenses, (aí incluída a nossa Difusora, que estará representada por Carol Salvaro), vão assinar o termo aditivo de adaptação das outorgas, documento que autoriza a mudança de faixa. Com áudio de melhor qualidade e por meio de dispositivos móveis, como tablets e smartphones, a emissora lagunense, agora em FM, pode ser ouvida em 91,5, agora em testes, logo estará definitiva

A assinatura dos termos aditivos é um dos passos finais do processo de migração, também contará com a presença do governador, Raimundo Colombo, da secretária de Radiodifusão do MCTIC, Vanda Nogueira e dos presidentes da Associação Catarinense das Emissoras de Rádio e TV (Acaert), Marcelo Petrelli, entre outras autoridades.

A migração para FM é uma reivindicação dos radiodifusores de todo o país. Devido ao crescimento urbano, as rádios AM vêm sofrendo com a perda de qualidade do sinal, o que leva à queda de audiência e faturamento. Com a mudança, essas rádios ganham mais qualidade de sinal e poderão ser sintonizadas também em dispositivos móveis, como tablets e smartphones, o que garante a continuidade do serviço e a modernização das emissoras.