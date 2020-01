Uma das responsáveis pelo atendimento no caixa da loja Paraíso Presentes, a lagunense Mirele Aguiar Amorim de Jesus é a focalizada desta edição, e conta aos leitores do JL um pouco mais sobre o dia a dia de quem trabalha no comércio da cidade.

Formada em Pedagogia, a filha de dona Claudia e de “seo” Nilton, começou sua trajetória profissional quando ainda estudava no Ensino Médio: “Fiz estágio na CIDASC (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina). Assim que me formei, logo consegui uma vaga como vendedora, na mesma loja em que estou trabalhando atualmente”.

Após três anos, a esposa de Charllie e mãe de João Lucas, decidiu ajudar o pai, proprietário de um açougue: “Fiquei por algum tempo trabalhando com ele, na parte do caixa e atendimento. Depois, ainda fui secretária em uma clínica, até regressar a loja, há cerca de um ano”.

Dona de uma rotina que inicia por volta das 7h15, ela concilia o trabalho, com os cuidados com o filho e a casa: “Acordo, faço alguns afazeres domésticos, arrumo meu filho e o levo para escola. Sigo para o serviço, onde fico até o almoço. Retorno rapidamente para casa, e já vou para a loja. No período da noite, quando não estou na igreja, gosto de curtir meu lar e minha família”.

Quando questionada sobre que sua atividade tem de melhor, responde de pronto: “Lidar com o público. O contato com as mais diversas pessoas durante o meu dia é muito bom. Claro que tenho bastante responsabilidade, afinal preciso de atenção redobrada, seja para cobrar ou dar o troco correto”.

Satisfeita com a cidade em que vive, Mirele acredita que é necessário um maior investimento na área da educação: “O ensino é a base de tudo. É na escola que os cidadãos do futuro estão. É preciso olhar com mais atenção e carinho por nossos alunos”, finaliza.