A experiência profissional na área da Contabilidade, somada ao serviço do marido como bancário, levou Miriane da Silveira Souza para atividade a qual desenvolve hoje. Lagunense, mãe de Julia, a focalizada desta edição concilia seu tempo entre a administração da revenda de automóveis e o segmento de empréstimos. Filha de Miriam e Marinaldo de Souza, ela relembra o momento em que decidiu apostar no próprio negócio: “Foi há cerca de sete anos atrás. Sempre gostei de lidar com o público. Meu marido tinha todo conhecimento da parte financeira. Pesquisamos, conversamos muito a respeito e decidimos encarar a empreitada de investir em algo que fosse nosso. E assim o tempo tratou de desenhar nossa história”.

Com uma rotina que compreende o trabalho e os cuidados com a casa e a família, Miriane garante que é preciso muita responsabilidade: “Meu dia, como o de grande parte das mulheres é bem cheio. Além de desenvolver meu trabalho, tenho que administrar os serviços domésticos, cuidar da minha filha, do marido, e claro, que quando sobra um tempinho, planejar algum passeio. Se tem algo que não abdico são os nossos momentos de lazer”.

Se o assunto é trabalho, ela prontamente define aquele que considera seu maior desafio: “Vender é como procurar um emprego todos os dias. É preciso ter foco e muita persistência e prezar sempre pelo bom atendimento ao público”.

Ainda que esteja satisfeita com o que faz, ela confessa que se lhe fosse dada a oportunidade de voltar no tempo, talvez teria investido em algo bem distante do que realiza hoje: “Com a maturidade que alcancei, vejo que se fosse escolher minha carreira, teria estudado Medicina e com toda certeza faria especialização em obstetrícia e ginecologia”.

Apaixonada por Laguna, fixar cada vez mais raízes em sua terra natal faz parte dos seus planos: “Me considero abençoada por ter nascido em um lugar tão bom de se viver, tranquilo para criar um filho, tão rico em belezas naturais. Não me vejo distante daqui. Quero poder investir e acreditar cada vez mais em nossa cidade”, finaliza.