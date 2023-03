Moreira trouxe benefícios para Laguna e região

Não dá pra esquecer nunca, os benefícios que o nosso sempre governador Eduardo Pinho Moreira, trouxe para Laguna e região. Ainda outro dia, senhoras da sociedade lagunense falavam e bem, de Moreira, citando importantes obras que vieram pra cá, como a Udesc, o Colégio Militar, asfalto da estrada do Farol de Santa Marta e da avenida Marronzinho Júnior. Logo a cidade “deve” e muito a políticos da estirpe de Eduardo Moreira.

Na mesma conversa também falavam no ex-governador Colombo Salles, que praticamente trouxe a implantação aqui da Fundação Bradesco (Escola Adélia Cabral Varejão.

Aliás, na área de ensino sempre é bom lembrar, também, da vinda anteriormente, isto em 1911, do Colégio Stella Maris. E estamos conversados!!

Lombadas de “Itú”

Conhecido engenheiro que divide a sua residência entre Laguna e a capital, no domingo encontrou o colunista e questionou a administração municipal quanto ao exagero de lombadas nas avenidas da cidade, dizendo que as normativas para tal, foram jogadas no lixo.

Ele disse que todas estão em tamanho superior ao permitido, apelidando-as de “lombadas de Itú”, cidade onde tudo é grande…..

Nova direção da Udesc/Laguna

A comissão eleitoral do Centro de Educação Superior da Região Sul (CERES),da UDESC, em Laguna, deve homologar e divulgar ainda hoje,3 a candidatura de diretor-geral, para a gestão 2023/2027, cuja eleição está ,marcada para o próximo dia 20, estando aptos a votar , professores, técnicos e alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da unidade.

Deputado sulino é eleito líder do bloco parlamentar MDB – PSDB

Nessa semana foram definidos os líderes dos blocos parlamentares na Assembleia Legislativa, e o Deputado Estadual Volnei Weber foi escolhido como líder do Bloco Parlamentar Social Democrático, com os partidos MDB e PSDB, tendo oito membros. “Agradeço a confiança de meus colegas para essa importante missão. Os blocos parlamentares são essenciais para que possamos dar voz e força àqueles partidos com um número menor de representantes, buscando sempre uma maior equidade nos trabalhos legislativos”, explicou Weber.

Os blocos tem a mesma representação que as bancadas partidárias e existem para que os partidos, com representação na Assembleia Legislativa, se unam e fortaleçam a atuação das siglas com menos parlamentares. Com isso, os blocos possibilitam uma participação maior nas comissões permanentes e no tempo dos partidos na tribuna do Plenário.

Jóta Raulino e o Cidadão

Programa apresentado todos os sábados, das 9h30 às 11h30 pela Rádio Hits, semana passada ouviu a presidente Vanere da Rocha, da Fundação Lagunense de Cultura, que se fez acompanhar de sua filha Maria Fernanda e sua irmã, a professora Karmensita, que também falou sobre a abertura do ano literário e até anunciar que Raulino será um dos homenageados, em evento aliás, com atrações musicais das duas bandas da cidade (União dos Artistas e Carlos Gomes, Coral Santo Antônio dos Anjos e João Rodrigues Junior. Vanere falou sobre a programação desenvolvida pela Fundação durante a temporada.