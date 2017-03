Aos 79 anos, faleceu no domingo (5), o dr. Osmar Girelli, gaúcho que veio para Laguna para comandar o grupo Gaúcha Madeireira. Identificado com a cidade, mesmo após encerrar as atividades comerciais, aqui continuou, ao lado da esposa Lucy e da filha. Na década de 70 foi presidente do Rotary Club de Laguna.