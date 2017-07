Moto Laguna de inverno tem show do Dazaranha

Promoção que veio para ficar, aliás de grande destaque para a economia da cidade, o Moto Laguna de Inverno acontece nos próximos dias 28 e 29, junto ao parque do Laguna Tourist Hotel. Confira a programação:

28 de Julho (Sexta-feira) – 18h – DJ Anjinho; 20h – Tchaka acústico; 22h – Banda +D40 e às 00h – Tenda eletrônica. / 29 de Julho (Sábado) – 10h – DJ Anjinho; 11h – Kevin e banda; 12h30 – Almoço Frutos do Mar; 13h30 – Banda Vigário Jack; 16h – Banda +D40; 19h – Banda Juízo Final; 22h – Tenda Eletrônica; 23h – Banda Dazaranha; 1h – Banda Red Wine e às 3h – Tenda Eletrônica.

Uma das atrações mais aguardadas é o grupo ilhéu Dazaranha, que se apresentará dia 29. Considerada uma das maiores bandas de expressão do cenário musical do estado, Dazaranha iniciou suas atividades no ano de 1992, por pouco tempo atendendo pelo nome de Almirante Mirinda, atuando em bares e casas noturnas de Florianópolis. Devido a qualidade de suas apresentações, a banda começou a ser reconhecida na região, lotando os locais de suas apresentações e cativando muitos fãs.

Cerca de dois anos após sua formação, lança o seu primeiro trabalho fonográfico, com a participação da música Retroprojetor na coletânea Ilha de Todos os Sons lançada em 1994. O lançamento do primeiro Seja Bem Vindo alcança o status de clássico e vira sucesso de vendas. As músicas deste CD, produzido pelo baixista Adauto Charnesky e pelo violinista Fernando Sulzbacher, são lembradas até hoje pelo público nos shows da banda e reproduzidas em palco. Em 2001 o álbum é relançado com cinco faixas bônus, entre elas, O Cubo, Mario Cesar e uma nova roupagem para Galheta e Novos Ditados.

Em 1998 chega a consagração do trabalho do Dazaranha. A banda lança o disco Tribo da Lua que contém, entre outros clássicos, o grande hit Vagabundo Confesso além da participação especial de Jorge Ben Jor na faixa Te Liga. Com este trabalho, várias portas e os levam a ganhar um prêmio de disco de ouro, o primeiro da história de uma banda catarinense, após uma vendagem superior a 50 mil cópias.

Com tamanho reconhecimento no seu trabalho, a banda resolve construir o seu próprio estudio, ao qual deu o nome de Caixa d’Água. Lá, em 2004, foi gravado o CD Nossa Barulheira. Com a música Salão de Festa a Vapor, mantendo o mesmo nível nas composições mas com guitarras mais marcantes e pesadas nas músicas, levou o Dazaranha a mais um feito inédito: vencer o Prêmio Claro de Música Independente em 2006 como melhor álbum pop . Com toda a bagagem e conhecimento musical alcançados ao longo de 15 anos de carreira mais o retorno do percussionista Gerry, em 2007 o Dazaranha alça voos mais altos na produção da sua mais nova obra, o disco Paralisa produzido por Ricardo Vidal (O Rappa) e que conta com uma modernização no já consagrado estilo da banda, maior sofisticação e a maciça participação do Trio Santo Amaro nos metais que desde então, passam a acompanha-los nos shows. Destaque para as faixas Carolina, Durma Bem e Ô Mané (com participação especial de vários nomes da música local).

Após muita espera, um antigo sonho dos fãs é enfim realizado. Em um memorável show realizado em dezembro de 2008 no Teatro Ademir Rosa (CIC), nasce o primeiro DVD lançado em 2010 pela Universal Music com os maiores sucessos. Destaque para a participação especial do cantor Armandinho na faixa Salão de Festa a Vapor e faixas inéditas como Dia Lindo, Pra Ficar e Motoboy, além do making-of e um documentário gravado no estúdio Caixa d’Água onde os integrantes contam um pouco da história da banda.

O ano de 2012 marcou a comemoração de 20 anos de história do Daza. A banda que iniciou sua carreira no ano de 1992, comemorou seus aniversário com o lançamento de um box contendo toda a discografia da banda, inclusive o DVD ao vivo gravado em 2008 e um show comemorativo no CIC com a participação especial de músicos convidados como Daniel Lucena e os ex-integrantes Zé Caetano e Adriano Barvik. O show foi transmitido ao vivo pela TVCOM.

No ano de 2014, após quatro anos sem lançar uma nova obra, o Dazaranha lança “Daza”, o seu sexto álbum (o quinto gravado em estúdio). Produzido por Carlos Trilha, este disco marcou uma mudança em relação aos outros pois deixou um pouco de lado o sotaque manémarcante dos vocais, além de contar com músicas mais sentimentais, com o clima marcante do “amor e esperança”.

Em fevereiro de 2016, a banda anunciou a saída de Gazu, vocalista do grupo desde sua fundação. Foram 23 anos a frente dos vocais e de contribuições com algumas composições de muito sucesso ao longo do tempo. Após a saída, Chico Martins e Moriel assumiram os vocais, junto aos músicos Fernando ,Gerry e Adauto. e a banda passou a ter cinco integrantes em seu quadro principal.

Parceria

Este ano foi firmada uma parceria entre o Laguna Moto Clube e o Rotary Club de Laguna República Juliana, com a entidade dos motociclistas doando aos rotarianos 10% da arrecadação da portaria, logo proporcionando um considerável reforço nos projetos sociais do clube, como banco de cadeiras de roda e na campanha de erradicação da Pólio.

Serviço

Show Dazaranha

Quando: 29/07 (Sábado)

Horário: 23h

Local: Laguna Tourist Hotel (Moto Laguna de Inverno)

Ingressos: No site minhaentrada.com.br