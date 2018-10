Move Cine Arte: Festival Internacional de Cinema dedicado a Arquitetura

O Move Cine Arte é um festival internacional de cinema com edição bienal dedicado exclusivamente à exibição de filmes de arte e sobre arte. Em sintonia com a Bienal de Arquitetura de Veneza, a seleção do MOVE em 2018 é dedicada a filmes sobre Arquitetura e Urbanismo.

A iniciativa voltada para este tema cria um espaço exclusivo de exibição e discussão de filmes sobre arquitetura e urbanismo, contribuindo para diminuir uma lacuna na oferta de festivais no Brasil e exterior sobre um tema vital, contemporâneo, ampliando não somente o público para o cinema, mas também para o debate acerca do espaço urbano e das principais questões relacionadas à vida nas cidades.

A curadoria do festival que selecionou 27 filmes de 15 países é realizada por Andre Fratti Costa (Brasil) e Steve Bisson (Itália), 21 filmes estão sendo exibidos em São Paulo. O festival encerra a etapa brasileira no domingo, 30, na terra de Anita. Um júri internacional premiou 4 filmes que foram exibidos na abertura do festival em junho no Palazzo Mora, em Veneza, em meio ao fervor da referencial Bienal de Arquitetura que acontece na cidade italiana.

Os filmes selecionados entre curtas, médias e longas metragens exibidos no evento contamcom a correalização do FilmEssay, do IBEFEST e uma parceria com o ARCHCine, a realização conta com o Termo de Fomento firmado com o CAU/SP – Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo.

Em Laguna as exibições começaram ontem (27), no Cine Teatro Mussi e vão até o domingo (30), com entrada franca e sujeita à lotação da sala. Além da competitiva, o festival ainda irá selecionar alguns filmes de estudantes ao redor do mundo e os exibirá no Paris College of Art, no mês de novembro.

Programação

Hoje, 28, 18h a palestra “cinema e arquitetura”, 20h os filmes ‘The Visitors’, ‘Zagreb Confidential – Imaginary Futures’, ‘The Castle’ e ‘Als je terugkomt woon ik aan het water’. Amanhã, 29, 18h mesa redonda sobre video mapping, 20 o filme ‘Cinema grattacielo’. Após, bate papo com Andre Fratti Costa e Steve Bisson. No domingo, 30, 15h mesa redonda sobre cenografia, 18h os filmes ‘Midway’ e ‘Coalesce: A City Composed’.

Realizadores

Andre Fratti Costa, Cineasta formado pela FAAP e Mestre FAUUSP. Pesquisador e curador que atua em projetos de intersecção entre o Cinema, as Artes, a Arquitetura e o Urbanismo. É curador e idealizador do MOVE CINE ARTE Festival Internacional de Filmes sobre Arte, apoiado por diversas instituições culturais internacionais.

Steve Bisson, Diretor de arte, curador, com atuações no campo do urbanismo e da antropologia visual. Formação no Istituto Universitario di Architettura, Veneza, Itália, MBA Kansas University, EUA.

Correalização

FilmEssay [ http://www.filmessay.com ], é uma plataforma de vídeos dedicada principalmente a Arte, que apresenta através de festivais e sessões de projeção o trabalho de artistas e produtores de vídeo para de pessoas apaixonadas por artes e cultura visual.

IBEFEST – Instituto Brasileiro de Estudos de Festivais Audiovisuais [ http://ibefest-on-line.blogspot.com/ ], é uma organização sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento de ações de reflexão e produção de conhecimento no campo de atuação dos eventos audiovisuais brasileiros: festivais, mostras, circuitos alternativos de exibição, modos informais de difusão, dentre outras iniciativas que visam promover o acesso da sociedade brasileira à cultura audiovisual.