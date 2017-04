Movimento O Sul é o Meu País: Laguna sediará comemorações de 25 anos

No próximo dia 9 o Movimento O Sul é o Meu País completa 25 anos de existência. Para marcar a data, lideranças e ativistas da organização estão preparando uma série de eventos neste dia em nossa cidade, onde foi fundada, oficialmente, a entidade em 1992.

A programação terá início a partir das 10 horas, quando acontece o primeiro encontro de líderes da mesorregião Sul de Santa Catarina, com palestra, debate, avaliação e planejamento das atividades na região. Às 12 horas os participantes anfitriões recebem num almoço festivo líderes de outras regiões e de outros estados. As 13h30min iniciam os debates da Comissão Jurídica (CJU) do Movimento que deve decidir neste dia o lançamento oficial dos Projetos de Iniciativa Popular que a organização pretende apresentar nas Assembleias Legislativas Estaduais.

O auge das comemorações ocorrerá na Câmara Municipal de Laguna, onde está sendo organizada uma sessão solene alusiva aos 25 anos. A sessão, aberta ao público em geral, líderes, ativistas e simpatizantes do Movimento, terá homenagens aos fundadores da entidade e lançamento oficial dos Projetos de Iniciativa Popular. O ato será finalizado com uma caminhada até a Praça República Juliana, junto a estátua de Anita Garibaldi, que receberá homenagem especial dos ativistas da entidade.

Eventos em mais de 400 cidades do Sul

Para comemorar os 25 anos da entidade, as Comissões Municipais do Movimento O Sul é o Meu País, nos três estados, estão programando eventos em mais de 400 municípios do Sul nos dias 8 e 9 de abril. Nestes dias serão promovidas ações de conscientização como panfletagens, adesivaços, colocação de faixas e cartazes em locais públicos, distribuição de panfletos, bem como em muitas cidades os ativistas estão sendo convidados a participar de eventos de confraternização com palestras e debates sobre as propostas da organização.