Música boa e solidariedade – banda The Beers realiza 2ª live em prol de entidades lagunenses

Programação certa para a noite de amanhã, 12, a partir das 20h, a live da banda The BeerS promete repetir o sucesso da primeira edição. Além de entreter o público com um repertório de pop rock, reggae e músicas autorais, o intuito do grupo é arrecadar cestas básicas e brinquedos que serão destinados às famílias carentes assistidas pela Rede Feminina de Combate ao Câncer e a Creche da Irmã Maria.

As cestas básicas poderão ser adquiridas no Supermercado Novo, por R$50,00, ou em outro estabelecimento comercial de preferência do doador. As doações poderão ser entregues na loja de móveis Santo Antônio, ao lado do Museu Anita Garibaldi, no horário comercial. Quem ainda optar por doação em dinheiro, cuja o valor será convertido na compra de cestas básicas e brinquedos, poderá realizar o depósito ou transferência na conta bancária BANCO DO BRASIL, Agência 345-X, Conta Corrente 11344-5 ou PIX – Chave 098.358.079-06.

Composta por Jefer Francisco Fernandes (guitarrista), Henrique Constantino (guitarrista), Rodrigo Martinho (tecladista), Luciano Pessoa Soares (baterista), Luciano Corrêa Villa (baixista) e Mário Martins Alano (vocalista), a The BeerS surgiu em 2016, com o nome provisório “Nós”. Em 2018 iniciaram apresentações públicas e hoje acumulam em sua discografia músicas de composição própria, como Meu Caminho, Som do Mar e Pensando em Ti.

Com transmissão pelo canal da The BeerS no Youtube, a banda lembra que quem for utilizar o celular para assistir ao show, pode conectar fone de ouvido ou outra fonte sonora, para obter a qualidade da transmissão digital do áudio.

Serviço

Live The BeerS – 2

Amanhã (12)

às 20h

Transmissão pelo canal da banda no Youtube

Mais informações (48)991286231