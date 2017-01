Na Câmara Municipal: Vereadores derrubam veto de candemil

Durante sessão extraordinária realizada na quarta-feira (11), por oito votos a dois (três vereadores não estavam presentes), os vereadores derrubaram o veto do prefeito Mauro Candemil, ao projeto que estabelece eleição de diretores de escolas, agora marcada para o mês de julho. Ausentes da sessão, os vereadores Roberto Carlos Alves (PP), Kleber da Rosa (PP) e Valdomiro Andrade (PMDB). A favor do veto do prefeito votaram Antônio Laureano e Thiago Duarte, ambos do PMDB. Logo, votaram contra o ato do prefeito, os vereadores Peterson Crippa da Silva (PP), Rogério Medeiros (PP), Rhoomening Rodrigues (PSDB) Adilson Paulino (PP) Rodrigo Moraes (PR), Cleosmar Fernandes (PMDB), Osmar Vieira (PSDB) e Patrick Mattos de Souza (PP).

Ainda na sessão do meio de semana, por unanimidade foi aprovado o veto ao pretendido reajuste de assessores do Legislativo.