Na capital – Morre Ody Varella

Com consternação e pesar, a ACIF-Associação Empresarial de Florianópolis, lamentou o falecimento do ex-presidente, Cidadão Honorário de Florianópolis e primeiro presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, responsável por importantes conquistas em nosso cenário empresarial e no desenvolvimento da associação junto aos empresários catarinenses.

Ody Varella, obrigado pela defesa em grandes causas como a mudança do percurso da BR-282 e a internacionalização do Aeroporto Hercilio Luz.

A ACIF expressa sua solidariedade à família – aos três filhos, sete netos e sete bisnetos e sua grande legião de amigos.