Homenageando o sempre craque “campeão mundial” Lico, da vizinha Imbituba, no domingo,15, o esforçado e dedicado desportista Amauri Luckina promoveu um torneio de futebol suíço entre torcidas organizadas da região, do Flamengo, saindo-se campeã, a FlaZimba, de Imbituba. Também participaram do evento as “nações” de Laguna, Tubarão e Jaguaruna. Aqui alguns registros do evento.