Não à penitenciária escola de bandidos, aqui não!!

Partidos assinam nota de repúdio

Pressionado por manifestações contrárias, ainda assim o Conselho de Desenvolvimento Municipal, na tarde de segunda-feira (20) realizou no auditório do IPHAN, no Centro Histórico, reunião extraordinária para ouvir e analisar, a proposta para implantação de uma penitenciária na entrada da cidade que, aceita, contrastaria com a beleza da Ponte Anita Garibaldi, e pior, serviria para sepultar de vez a luta pelo desenvolvimento turístico, este sim defendido por todas as pessoas de bem, que querem o melhor para a terra de Anita.

Populares, muitos se dizendo eleitores da deputada Ada de Luca (que na eleição passada recebeu aqui 1.783 votos), visivelmente decepcionados, aliás manifestando o desapontamento com a “oferta” feita pela secretária, exprimiam a revolta, com um apitaço e cartazes com palavras de ordem, onde entre outras frases se lia “Audiência pública já”, “Fora Ada e fora Penitenciária. Amamos Laguna e você, ama também?”, “Laguna vai te dar a resposta nas urnas”, “Laguna sempre foi um lugar destinado a turistas e agora querem transformá-la num destino de bandidos, chega!”, “Leve para Içara”, “Penitenciária não, emprego sim!”, “Laguna unida jamais será vencida” e “Ada Lili não te queremos mais aqui”, entre outros. Acompanhando de perto, até integrando as manifestações contrárias, os vereadores Antônio Laureano (PMDB), Osmar Vieira (PSDB), Rhoomening Rodrigues (PSDB), Rodrigo Moraes (PR), Peterson Crippa da Silva (PP) e Kleber Rosa (PP), além de Adilson Paulino (PSD). Um dos edis, o conhecido Tono, defende que o emprego em abundância precisa ser assegurado para os lagunenses, e não para os detentos. Já Osmar Vieira disse que trazer uma penitenciária para Laguna, seria como enterrar os sonhos de nossa gente que quer ver a cidade crescer.

Já para o prefeito Mauro Candemil, na sua chegada ao IPHAN, os populares passaram a gritar: “Judas, traidor, boca alugada, quero o meu voto de volta”, entre outros impropérios impublicáveis. Secretários municipais e assessores de Candemil eram chamados de “puxas-saco”, aliás da mesma forma como “saudaram” Luiz Felipe Remor, secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Laguna.

Os manifestantes ficaram mais desapontados ainda quando souberam que Ada de Luca não viria, tendo mandado, em seu lugar o secretário Adjunto de Justiça e Cidadania, Leandro Lima, que fez um sintetizado relato do projeto, assim como o prefeito Mauro Candemil que, mesmo dizendo que não tinha posição definida, se contra ou a favor, defendeu o projeto, antecipando que ainda discutirá o assunto com os vereadores, associação empresarial e outras entidades.

Para o presidente do Conselho, professor José Antônio dos Santos, a fala do secretário adjunto de Justiça, não apresentou as contrapartidas socioambientais e até acha que seria difícil a implantação aqui da penitenciária, já que o consenso está longe de ser obtido, uma vez que as discussões estão iniciando agora e o estado, pelo que ouviu, tem pressa e até teria estabelecido um prazo de 15 dias.

NOTA DE REPÚDIO

Assinada pelos seus presidentes, as executivas do PSDB, PP e PR, na terça-feira pela manhã emitiram uma nota em conjunto, onde expressa a contrariedade com a vinda da penitenciária. Confira o teor:

Laguna, 20 de março de 2017.

NOTA PÚBLICA DE REPÚDIO

Os Partidos de Laguna, PSDB, PP e PR, através de suas lideranças, vem a público manifestar o descontentamento e desaprovação quanto à implantação da penitenciária industrial em nosso município, iniciativa da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania. Por questões de segurança e desenvolvimento, pois o local escolhido para este enxerto político inviabilizará à implantação de empresas e de novos projetos imobiliários em nossa histórica cidade. Enquanto que o Governo do Estado discute a implantação de industrias automotivas em outros municípios, em nossa cidade querem nos dar esse verdadeiro presente de grego. Nosso município necessita de empresas que fomentem a geração de emprego, e não que afastem novos investimentos, quer por medo ou receio. Além do que Laguna já possui unidade prisional, o que não ocorre com as comarcas de Imaruí e Garopaba, que encaminharão seus apenados para a nova unidade prisional de Laguna a ser construída. Assim, no mínimo, deva ocorrer a realização de Audiência Civil Pública para debate do tema, conforme disposto no Estatuto das Cidades, ou ainda, por ser mais democrático, a realização de um Plebiscito.

LAGUNA NÃO PRECISA DE UMA PENITENCIÁRIA, MAS SIM DE EMPRESAS QUE GEREM EMPREGOS, E NÃO O CAOS E MEDO.

Fabio Kfouri Palma Vilson Elias Vieira Rodrigo Luz de Moraes

Presidente PP Presidente PSDB Presidente PR