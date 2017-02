Não faltava mais nada: Candemil fala em receber penitenciária

Na abertura da primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores, quarta-feira (15), o prefeito Mauro Candemil falou sobre as ações que desenvolveu nos últimos 45 dias e de maneira surpreendente pediu apoio dos edis para trazer para Laguna a penitenciária estadual, hoje na capital e que movimentaria investimentos na ordem de R$ 36 milhões, 75 empregos diretos e certamente, e aí ele não falou, todos os problemas que a “clientela” de uma prisão pode trazer especialmente para uma cidade que quer ser turística. Lembrando que Imaruí, sob o comando do prefeito Manoel Viana, rejeitou de pronto a vinda daquele próprio público.

O prefeito ainda falou sobre a luta pela pavimentação do acesso norte para a BR-101, via Barbacena, dizendo que a Ferrovia Teresa Cristina está exigindo que seja incluido no projeto, um viaduto sobre os trilhos, o que aumentaria os custos e até inviabilizaria a obra. Há quem sugerisse que a FTC, já que exige, que banque a obra. O alcaide ainda fez uma pergunta, sem resposta, se os moradores de Barbacena, que tanto querem e lutam pela estrada, e que serão beneficiados com a valorização de seus imóveis, vão contribuir cedendo áreas necessárias ou vão fazer como fizeram alguns da região do Farol que, mesmo beneficiados com o asfaltamento da SC-100, hoje brigam na justiça por indenizações.

Candemil também dirigiu críticas ao IPHAN, especialmente na proibição que faz para área a ser construída na Escola Jerônimo Coelho, para assim poder abrigar o Colégio Militar.

A sessão

Na sessão foram apresentados para leitura, os balancetes financeiros da prefeitura, dos meses de julho e agosto de 2016, além dos projetos de lei complementar 001/17, de autoria do vereador Rodrigo Moraes (PR), de lei complementar 002/17, do vereador Osmar Vieira (PSDB) e outros e de número 006/17, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente da prefeitura.

Proposições

Entre as dezenas de proposições apresentadas e aprovadas, destaque para as do vereador Rodrigo Moraes(PR), que pediu a instalação pela prefeitura, de tendas e banheiros químicos para o carnaval de Parobé, cópias dos contratos emergenciais e como acontece o funcionamento privado nas praças Nelson Moreira Neto e Francisco Pinho. Ele também teceu sérias críticas ao Banco do Brasil que não fez qualquer ampliação para atender os clientes transferidos do antigo BESC, assim como os Correios que continua oferecendo a mesma estrutura de quando foi criado aqui.

O vereador Cleosmar Fernandes (PMDB), pediu ao prefeito para que mande fazer uma limpeza geral nos monumentos de Anita e do Trabalhador, hoje com pichações, limpeza das dunas da praia do Gi e da rua Sá Rocha, no Mar Grosso, recuperação do Estádio João Moraes, limpeza da rede pluvial do centro histórico e recuperação da rua José Calazans, especialmente nas proximidades do Mercado Érica, na Lagoa Preta e quer saber da prefeitura, como acontece o uso de espaços públicos na praia do Mar Grosso. O vereador Rhomennig Rodrigues (PSDB) solicitou à prefeitura a recuperação da estrada do Parobé, assim como o vereador Patrick Oliveira (PP) a limpeza da servidão Mauro Camilo e da rua Ivaldo Roque. Por sua vez, o vereador Peterson Crippa da Silva (PP), teve aprovada uma moção de apelo a ser enviada ao secretário estadual de Saúde, Vicente Caropreso, reivindicando para que a secretaria, como já fez em outros casos, assuma a instalação definitiva da UTI de Laguna e seu funcionamento até a celebração de convênio com o governo federal. O conhecido Preto também criticou o Banco do Brasil, que fechou a antiga agência do Besc e num só dia chegou a contar em suas dependências com 600 pessoas. O edil pediu que o BB faça uma medida emergencial para resolver o problema. O vereador Osmar Vieira (PSDB) sugeriu a prefeitura a realização de uma reestruturação imobiliária e atuação da vigilância sanitária em edificações do Mar Grosso. Ele também pediu que a PM e entidades acabem com a atuação de flanelinhas em locais públicos da cidade, entre outros. O vereador Thiago Duarte (PMDB) quer que a prefeitura recupere a estrada Bananal a Madre e até faça alguma ação emergencial antes do carnaval. Por último o vereador Adilson Paulino (PSD) solicitou para que a prefeitura dê uma geral no antigo PSF do Portinho, além de falar sobre o galpão de reciclagem que logo deve entrar em funcionamento.